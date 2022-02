GOG launcher vil ikke være tilgjengelig på konsollen, men det finnes en løsning

På spørsmål om dette på Twitter, bekreftet GOG at lanseringen deres ikke vil være tilgjengelig på Steam Deck. Vanskelig å falske overraskelse, siden konsollen er produsert av Valve, dens direkte konkurrent. Men siden sistnevnte har en åpen kjerne, er det teoretisk mulig å installere Windows og GOG samtidig.

Bare tre dager igjen til den offisielle lanseringen av Steam Deck. På dette punktet er spørsmålet om kompatibiliteten til visse spill er på alles lepper. Selv om Valve oppdaterer jevnlig listen over tilgjengelige titler, sistnevnte gjelder kun for Steam-spill. Hva med andre bæreraketter? På Twitter stilte metal-youtuberen Jesus Rocks spørsmålet direkte til G.O.G.. Og til sistnevnte for å svare: Nei.

“Det er ingen offisiell GOG-støtte for Steam Deck”selskapet forklarte, før de la til: “Men siden enheten har en åpen arkitektur, så vidt vi forstår, kan den installere Windows og som sådan også kjøre GOG-spill. » Derfor er det ikke en innfødt metode, men et middel til fikse konsollbegrensninger.

Du må installere Windows på Steam-dekket for å spille GOG-spillene dine

I seg selv er denne uttalelsen egentlig ikke overraskende. Med GOG som Steams direkte konkurrent, og vice versa, ville den virkelige overraskelsen vært å se Valve la sistnevnte infiltrere konsollen deres. Imidlertid, som CD Projekt-lanseringsprogrammet påpeker, er dampdeksel haren åpen kjerne, som er operativsystemet basert på Linux. Noe som altså betyr at det er teoretisk mulig installere et annet operativsystem.

Ved å installere Windows på den, der GOG er tilgjengelig, kan du finne hele biblioteket med kjøpte leker fra startprogrammet. Det bør imidlertid huskes på det denne metoden garanterer ikke maksimal kompatibilitet med alle spill. De som er sertifisert av Valve burde fungere bra, men vi vil ikke ha noen informasjon, for eksempel SteamOS tag systemfor de andre.