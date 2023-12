«Golden minute», skjønnhetshemmeligheten til alle stjerner

Av Lauren Choukiasian

Hvis du lurer på hvordan kjendiser holder huden glødende, her er hemmeligheten.

Selvfølgelig blir stjerner ofte overprodusert under deres offentlige opptredener. Imidlertid har de fleste av dem allerede feilfri hud som kan beundres når de vises uten sminke (ofte på sosiale nettverk). Hvordan er det mulig? Kosmetolog Renee Rouleau avslører Hollywoods best bevarte hemmelighet for Cosmopolitan.

Hva er et «gyldent minutt»?

Dette prinsippet bør brukes hver dag for å sikre optimal fuktighet for huden din. Den brukes spesielt av Demi Lovato, Cindy Crawford og Lili Reinhardt, som blir tatt vare på av Rene Rouleau.

Prinsippet er enkelt: «Etter å ha vasket ansiktet og tørket det med et håndkle, blir den nakne huden din dehydrert gjennom en prosess som kalles 'osmose'. «Det er et smalt vindu på 60 sekunder før fuktighetsfordampning kan skje,» forklarer eksperten. Så du må passe på akkurat dette øyeblikket.

«Påfør en fuktighetsgivende lotion før du påfører et serum eller fuktighetskrem,» foreslår eksperten. Dette er enkle trinn å ta til rett tid for å få godt hydrert hud og en fantastisk hudfarge.