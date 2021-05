Goldman Sachs kjøper andel i nordisk IT

Investeringsbankfirmaet Goldman Sachs har kjøpt en majoritetsandel i det Stockholm-baserte IT-selskapet …



Investeringsbankfirmaet Goldman Sachs har kjøpt en majoritetsandel i Stockholm-baserte IT-selskap Advania.

Majoritetsandelen i Advania ble kjøpt av fond forvaltet av Goldman Sachs ‘kommersielle bankdivisjon, som også Nylig investert I Zaxbys amerikanske uformelle restaurantkjede og dets datterselskaper.

Advokatfirmaet Linklaters jobbet i Magic Circle for Goldman Sachs Merchant Banking-divisjon med å øke gjeldsfinansieringen for oppkjøp, som ble tilbudt og garantert av KKR og Nordea.

Med sin virksomhet i Sverige, Norge, Danmark, Island og Finland har Advania hatt 20% vekst i forhold til året de siste fem årene, med et salg på over 5 milliarder SEK (tilsvarende cirka £ 426 millioner).

Goldman Sachs investerte i Advania sammen med Advanias ledelse, VIA Equity, som først investerte i selskapet i 2018, så vel som mange av selskapets eksisterende investorer.

Advania vil kunne utnytte Goldman Sachs og VIA Equitys kompetanse, markedsforhold og ressurser for å vokse gjennom fusjoner og oppkjøp, og rekruttere nytt talent.

“Goldman Sachs dokumenterte erfaring med å investere i teknologisektoren og i de nordiske landene,” sa Michael Knoxson, administrerende direktør i Advania Group, i en uttalelse og sa at “partnerskap med dem ikke bare er et godkjenningsstempel for det vi har oppnådd langt borte, men også et løfte til alle her på Advania om at reisen Den neste vil være full av spenning og nye muligheter. “

Michael Bronn, partner for Goldman Sachs, snakket om “Advanias overbevisende forretningsmodell og vekstvei,” og la til: “Sammen med ledelsen, VIA Equity og andre aksjonærer reinvesterer vi, for å akselerere Advanias vekstbane både organisk og gjennom oppkjøp.”.

Benjamin Krammars, en partner i VIA Equity, som vil beholde sin nåværende investering i Advania etter å ha kjøpt Goldman Sachs, fremhevet den positive opplevelsen VIA hadde med Advania etter den første investeringen i selskapet for to år siden, og la til: ”Lederteamet gjorde en god jobb med å sette opp en operatør IT er ledende i Norden, og vi fortsetter gjerne reisen. “

Linklaters rådgiverteam ble ledet av Partner Tom Waller, assistert av Managing Partner Brad Bowlack og Partner James Ashcroft.

Clifford Chance jobbet for Goldman Sachs med 350 millioner dollar Utsted prosjektobligasjoner I Brasil i november 2019.