Gondiolatis stafett (F): Norge vinner, Frankrike diskvalifisert, Sverige har lite geografi

Marie Mahé, Media365, Skrevet torsdag 3. mars 2022 kl. 15:47.

Denne torsdagen vant Norge kondolansestafetten i skiskyting for kvinner i Finland. Det franske laget ble diskvalifisert fra å konkurrere om den lille kloden. Denne herlige lille kloden tilhører Sverige.

Stor skuffelse for det franske kvinnelaget i skiskytter. Denne torsdagen, for spesialkampen i verdenscupen, besto Condiolati-stafetten i Finland av fire seks kilometer lange sløyfer, vunnet av Norge uten strafferunde og fire valg. På pallen ser vi Sverige på andreplass, etterfulgt av Italia på tredje. Tross alt kan vi se fraværet til det franske laget i den endelige klassifiseringen. Og med god grunn. Faktisk ble Justin Bryce-Bouset, den olympiske mesteren ved masseoppstarten, rett og slett diskvalifisert på grunn av en feil, og anklaget Blues for å bruke sitt tredje trykk i sitt stående skudd i stedet for å plukke opp en ball. Utover denne diskvalifikasjonen var imidlertid løpet mer komplisert for Hops, selv om de krysset streken på sjetteplass, noe som var nok til å tillate dem å samle en liten globus av fortreffelighet. Ved ankomst måtte de remis seksten ganger, spesielt hvis de skulle gjøre minst tre strafferunder.

Frankrike har alltid avsluttet på scenen i stafetten denne sesongen

Imidlertid var den første fakkelbæreren, det vil si Anas Bescond, mer enn begrenset til å bryte, det var bare to hakker til æren, alle i hans andre skudd. Så det var da feilen skjedde. Etter å ha tatt ansvar, sprakk Anaïs Chevalier-Bouchet fullstendig i sin andre pasning i utskytningsrampen for et lite utvalg, med tre innslag, men fremfor alt to strafferunder. Justin Bryce-Bouchette la til tre til i sitt andre skudd, tre etter Picox. Til slutt avsluttet Julia Simon diskusjonen. Etter tre hakker og et straffespark avsluttet den franske kvinnen arbeidet med en siste hakke. Så franske kvinner kan ha mange klager over at de for tredje gang i historien kan samle en spesiell liten jordklode. Sistnevnte returnerer etter hvert til Sverige. Under de fire andre stafettene denne sesongen endte de franske kvinnene på scenen med to seire og to tredjeplasser hver gang. Så lykkelig slutt er ikke slutten.

World Cup (W) / Kondiolahti (Finland)

Stafettklassifisering (4×6 km) – torsdag 3. mars 2022

1- 1h09’48 «Norge på 1 (0 strafferunde + 4 piksler)

2- Sverige 37 «7 (0 + 8)

3- Italia 1’00 «2 (0 + 7)

4- Tyskland 1’57 «1 (2 + 9)

5- Sveits 2 «37» 1 (1 + 12)

6- Østerrike 2’55 «8 (2 + 11)

7- USA 3’03 «2 (0 + 10)

8- Tsjekkia 3’26 «6 (2 + 14)

9- Estland 3’38 «9 (1 + 9)

10- Polen 4’54 «4 (1 + 11)

…

Ikke kvalifisert: Frankrike (3 + 16)