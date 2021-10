Google advarer om gjenoppblomstring av russiske hackerangrep

Google har nettopp sendt ut et uvanlig høyt antall phishing -varsler fra staten. Mer enn 14 000 brukere har nettopp mottatt en melding som advarer dem om at en regjeringsangriper prøvde å stjele passordet deres. I en uttalelse sendt til amerikansk presse spesifiserte Google at 86% av disse angrepene kom fra APT28, alias Fancy Bear, en gruppe hackere ledet av Generaldirektoratet for etterretning av den russiske hæren. En blitz som er like imponerende som ineffektiv, fordi Google spesifiserer at den har blokkert alle disse phishing -forsøkene.

Russisk phishing er nå en del av det normale livet for noen Gmail -brukere. “Hvis du er aktivist, journalist, medlem av regjeringen eller jobber for nasjonal sikkerhet, bør disse varslene ikke overraske deg. Statsgrupper vil uunngåelig prøve å sende deg noe en dag. “sier Shane Huntley, leder for Googles trusselanalysegruppe, på Twitter. I et blogginnlegg fra 2018 snakket ledelsen igjen om “Tusenvis av varsler sendes hver måned”.

Stadig mer effektive angrep

Microsofts forskere bekrefter også det høye aktivitetsnivået til russiske hackere. Ifølge årsrapporten Digital forsvarsrapportPutin -hackere er ansvarlige for 58% av observerte cyberangrep, foran Nord -Korea, Iran og Kina. I motsetning til Google kan ikke Microsoft blokkere alle disse angrepene. Derimot ville Putins hackere bli stadig mer effektive, med et engasjement som økte fra 21% til 32% i løpet av et år. De ville først og fremst fokusere på offentlige etater i USA, Ukraina og Storbritannia.

Kilder: Datamaskinen ringer, Microsoft