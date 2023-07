Google Bard versus ChatGPT, hvem vinner AI-kampen?

du vil også være interessert [EN VIDÉO] Hvordan definere relevansen av kunstig intelligens? Kunstig intelligens (AI), stadig mer tilstede i vår verden, lar maskiner imitere…

La oss innse det, mange av oss ble forelsket i ChatGPTs dyktighet. Om ikke idiotsikker, har OpenAI chatbot vært strålende i mange situasjoner. Og nyere utvikling (som plugins) har bare forsterket dette inntrykket. Imidlertid må vi innrømme det: hvis det er et punkt der ChatGPT er svakt, er det i grensesnittet. Det er til og med overraskende at et så futuristisk verktøy ser så «spartansk» ut og ikke gjør det enkelt å implementere visse avanserte funksjoner, for eksempel de berømte pluginene.

Google Bard er elegant

Vi testet ChatGPT og, parallelt, Google Bard, som nå er tilgjengelig på fransk (på totalt 40 språk). Og den første observasjonen er denne: For en relativt lik responskvalitet er Bard mye mer behagelig for øyet. Ett nøkkelord: det er elegant. Utformingen av svarene som den gir oss gjør lesing fornøyelig.

Noen vil si at dette ikke er det som forventes i utgangspunktet fra et kunstig intelligensverktøy, men uansett, er det ikke brukervennligheten som gjorde Apples suksess?

Mer detaljerte svar enn gratisversjonen av ChatGPT

Det andre poenget vi bemerket er at Bards svar vanligvis er litt mer detaljerte. Vi sammenligner Google-verktøyet med de to versjonene av ChatGPT (gratis og betalt). Det synes som :

Bard gir mer fullstendige svar enn ChatGPT basert på GPT 3.5;

Bard er mer eller mindre på nivå med betalt ChatGPT, som er basert på GPT-4 (noen ganger med en liten fordel til sistnevnte når det kommer til å sjekke nøyaktigheten).

Hvis vi sammenligner de to frie formlene, er Bard vanligvis bedre, men ikke alltid. I saker knyttet til SEO (plassering av en nettside godt i Google), var Bard derfor sjenert, veldig generell, som om vi hadde berørt et delikat tema for huset -Google liker ikke at vi prøver å påvirke resultatene-.

Bard er ikke alltid opp til oppgaven

I likhet med ChatGPT tilbyr Bard noen ganger ulogiske svar i løsningslistene sine. Et eksempel ? Vi spurte hvordan vi kunne tilbringe en kjølig dag i San Francisco og servere lunsj med et budsjett på $50, inkludert en tur til flyplassen. Men blant de forskjellige svarene hans foreslår Bard at vi tar en taxi («den mest praktiske») for 50 dollar! Kort sagt, justeringer må gjøres i den kunstige intelligensen til Google-verktøyet. Det gjenstår at svarene deres i de fleste tilfeller er på et mer enn hederlig nivå.

Et annet overraskende poeng: Bard bruker ikke Googles evner til å svare på en forespørsel. Spørsmålet : » Hvor kan jeg finne en god sushirestaurant i nabolaget mitt? », viser Googles søkemotor umiddelbart flere bedrifter og også deres posisjon på et kart, mens Bard sier at han ikke vet hvor jeg bor. Fortsatt veldig nysgjerrig.

Hvis det er ett punkt der Bard virkelig skuffet oss sammenlignet med ChatGPT, så var det at han ikke kunne ta på seg en spesifikk rolle, noe ChatGPT gjør veldig bra. For eksempel å spille rollen som rekrutterer for en stilling og evaluere svarene våre. Uansett hvor hardt vi prøvde å forklare ham på alle mulige måter hva vi forventet av ham, gjorde Bard sitt beste for å formulere spørsmålene og svarene. Så på dette nivået er det langt bak ChatGPT.

Konklusjon: Liten fordel for ChatGPT

I motsetning til det som var forventet, har ikke denne versjonen et bildegeneratorverktøy. ChatGPT har absolutt ikke en, men den er integrert med Microsoft Bing, som er basert på verktøyet Dall.e 2. Google hadde annonsert Adobe Firefly-integrasjon med Bard, men for øyeblikket er ikke dette verktøyet til stede. i den franske versjonen og er derfor et svakt punkt.

Avslutningsvis lover Bard og designet er elegant, men ChatGPT opprettholder fordelen på flere punkter, spesielt i sin betalte versjon. Imidlertid er denne konkurransen ønskelig fordi den vil tvinge hvert av disse verktøyene til å yte sitt beste.