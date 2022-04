Google Chrome-faner forstørres ikke når de trekkes ut av et fullt vindu

Nye oppdateringer er lagt til under denne historien.

Den originale historien (utgitt 2. april 2022) er som følger:

Google Chrome er en av de mest populære nettleserne i verden. Den er tilgjengelig for stasjonære datamaskiner og mobile enheter.

Fra tid til annen får Google Chrome nye oppdateringer med nye funksjoner, forbedringer og rettelser for tidligere versjoner.

Nylig mottok Google Chrome sin standard v100-oppdatering. Oppdateringen ser imidlertid også ut til å ha medført noen problemer som kan påvirke brukeropplevelsen negativt.

I følge flere rapporter forårsaker oppdateringsfanene for Google Chrome v100 problemer med å ikke zoome inn automatisk eller snoke helt når de dras for å opprette et nytt vindu (1, 2, 3)

Google Chrome-faner zoomer ikke inn automatisk når de sveipes for å gjøre dem om til vinduer

Generelt lar Google Chrome deg dra en fane til midten av skjermen (eller andre skjerm) for å gjøre den om til et nytt vindu. I dette tilfellet vil det nye vinduet zoome inn automatisk.

Denne oppførselen ser imidlertid ut til å ha endret seg etter den siste v100-oppdateringen. Nå zoomes ikke Google Chrome-faner automatisk inn når de dras inn i et nytt Chrome-vindu.

I stedet for å zoome inn, vil de drade fanene være i midten av skjermen og vil bare bli et nytt zoomet vindu hvis du drar dem direkte til toppen av skjermen.

Skyv fanen for å spore Når jeg drar et krombånd til en annen skjerm, kan jeg trekke det hvor som helst på skjermen, og det fyller skjermen automatisk. Men nå når jeg drar den, vil den være der jeg drar den, og så må jeg dra skjermen for å zoome inn på den. Hvordan endrer skjermen til å fylles automatisk? Takk!

Bevis

Hvis du drar fanen for å opprette et nytt vindu, forstørres ikke lenger automatisk Hvis jeg har to faner åpne, kan jeg dra en fane til midten av skjermen for å lage et nytt vindu som automatisk zoomer inn før Chrome 100. Nå lukkes fanen i et lite vindu der jeg slapp. Hvordan kan jeg endre dette igjen?

Bevis

READ Ubisoft ønsker å investere fullt ut i blockchain Ingen offisiell anerkjennelse ennå

Det er ingen offisiell godkjenning fra Google foreløpig i denne saken. Derfor er det ikke klart om det forventes ny atferd etter oppdateringen eller om det er et problem.

Google Chrome v100 fungerer ikke for å fikse problemet. På dette tidspunktet er det eneste du kan gjøre å nedgradere til en tidligere versjon av nettleseren.

Vi vil oppdatere denne historien så snart nye relevante detaljer kommer ut.

Oppdatering 1 (16. april)

16:20 (IST): En av de berørte brukerne Anbefalt EN Chromium-utvidelse Det løser dette problemet. Så det vil være en levedyktig løsning for brukerne å prøve til utviklerne fikser dette.