Google Chrome vil forbedre autonomien til PC-en din med denne geniale funksjonen

Google Chrome jobber aktivt med en kjekk funksjon som skal forbedre batterilevetiden til den bærbare datamaskinen. Vi snakker om en betydelig gevinst her som bør komme alle nettleserbrukere til gode.

Google er klar over at nettleseren din bruker mye energi, og fortsetter arbeidet med å optimalisere ytelsen, men også energiforbruket til Chrome. En lovende kommende oppdatering som har blitt oppdaget i Chrome OS, men som vil være til nytte for Chrome på alle plattformer.

Google reduserer forbruket av Chrome betydelig

Det er allment kjent at Google Chrome det bruker mye systemressurser på en maskin og påvirker autonomien til våre bærbare datamaskiner. Det er ved testing av versjon 105 av Chrome OS at nettstedet Om Chromebooks oppdaget en betydelig endring angående aktivering av JavaScript på nettsider som er tilgjengelige i bakgrunnen.

Vi snakker her om nettsider som er åpne i bakgrunnen som du ikke aktivt ser på eller samhandler med. Chrome administrerer allerede disse fanene gjennom en funksjon kalt «Alvorlig struping av JavaScript-timeraktiveringer» som forhindrer sider som åpnes i bakgrunnen fra å kjøre JavaScript etter 5 minutter med inaktivitet. Den nye oppdateringen vil redusere denne grensen til 10 sekunder.

Tanken er at jo lenger koden får kjøre i bakgrunnen, jo mer påvirkes batterilevetiden. Begrensning av denne kjøretiden vil redusere strømforbruket og forbedre autonomien til maskiner som bruker Chrome.

En betydelig gevinst i autonomien til datamaskinen din sannsynligvis

Utover det tekniske aspektet virker gevinsten i autonomi lovende. På sin Chromium-side beskriver Google en betydelig forbedring av motstandsdyktigheten til enheter som bruker Chrome:

«Dette bør forlenge batterilevetiden. Et eksperiment i Canary- og Dev-kanalene avslørte ingen regresjoner fra retningslinjeberegningene våre, og det er betydelige forbedringer (rundt 10 %) i CPU-tid når alle faner er skjulte og stille. »

Men ikke misforstå. Dette betyr ikke at den bærbare datamaskinen din vil være 10 % mer holdbar, men det betyr at JavaScript-kode som brukes på nettsider du ikke aktivt besøker, vil forbruke 10 % mindre strøm.

En viktig nyanse, til tross for den virkelige gevinsten dette burde ha på autonomien til maskiner som bruker Chrome. Faktisk er det stor sannsynlighet for at mange Google-nettleserbrukere har flere faner åpne samtidig når de surfer på Internett.

Chrome er fortsatt den mest brukte nettleseren i verden med en markedsandel på 64,53 %, langt foran Safari som kommer på andreplass med 18,84 %. I Frankrike er gapet litt mindre markert med 56,4 % for Chrome, 20,52 % for Safari og 8,52 % for Firefox, som stenger pallen.

Hvis du ønsker å gå videre i din bruk av Google-nettleseren, anbefaler vi på det sterkeste at du leser disse 10 tips som vil forandre livet ditt i Chrome.

Font :



Om Chromebooks