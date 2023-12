Google Deepmind gjør et 800-årig sprang innen materialfysikk!

Dette vil også interessere deg [EN VIDÉO] Fysikk: plasma kan revolusjonere industriell produksjon Materie er fast, flytende eller gassformig, men det er en fjerde tilstand som…

På mange områder gir kunstig intelligens et stort løft og AI GoogleGoogle Deepmind kommer for å bevise det igjen. Han har nettopp reddet vitenskapen for 800 år med å lage nye materialer med revolusjonerende potensial. Dette er verktøyet Grafiske nettverk for materialutforskning (GNoME) fra Deepmind som har ansvaret. Algoritmene deres oppdaget 2,2 millioner nye uorganiske krystaller og identifiserte 380 000 av dem som de mest stabile. Det var fra denne listen over stabile materialer at forskere begynte å syntetisere dem. Uten denne AI ville det vært nødvendig å utføre utallige eksperimenter for å teste utformingen av disse materialene. Dette GNoME-pushet har allerede bidratt til å syntetisere 736 av dem i forskningslaboratorier rundt om i verden.

Et autonomt laboratorium for å syntetisere materialer.

Blant disse kandidatene finner vi materialer som kan revolusjonere superlederesuperledereHAN superdatamaskinersuperdatamaskiner og batterier for å øke effektiviteten til elektriske kjøretøy. Blant disse funnene er 52 000 nye grafenlignende forbindelser. Et annet eksempel: 528 potensielle drivere avionerioner litiumlitium som kan brukes til å forbedre batteriytelsen. Deepmind-teamet samarbeidet også med Berkeley Lab for å lage en laboratorium slik at disse nye krystallene kan syntetiseres på en automatisert og autonom måte. Robotene i dette laboratoriet har allerede klart å generere 41 av disse nye materialene.