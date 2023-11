Google Disk: Filer forsvinner på mystisk vis, Google tilbyr en midlertidig løsning

Flere brukere av Googles lagringstjeneste har annonsert at de på mystisk vis har mistet flere dokumenter. Uttalelser multipliserer på internett og Google har ennå ikke funnet årsaken til problemet.

22. november la en bruker ut denne meldingen på hjelpeforumet for Google Disk : «Google Disk-filene mine forsvant plutselig. Dataene fra mai til i dag har forsvunnet og mappestrukturen har gått tilbake til tilstanden mai. Google Disk-aktivitet viser ingen endringer (bare mai-aktivitet vises). Ingen filer ble manuelt slettet, så det er ingen filer i papirkurven. Jeg har aldri synkronisert eller delt filene mine og stasjonen med noen, jeg brukte stasjonen lokalt.«

De andre meldingene er av samme type. På forumet klikket mer enn 200 brukere på knappen «Jeg har samme problem«Noe som fikk Google til å dele en midlertidig rettelse mens den venter på en faktisk feilretting.»Vi undersøker rapporter om et problem som påvirker et begrenset delsett av Disk for datamaskinbrukere, og vi vil følge opp med flere oppdateringer.» forklarer en ansatt i selskapet.

Mens du venter på en løsning, her er Googles råd :

Ikke klikk på «Koble fra konto» i Disk for datamaskin

Ikke slett eller flytt programdatamappen. (På Windows: %USERPROFILE%\AppData\Local\Google\DriveFS og på macOS: ~/Library/Application Support/Google/DriveFS)

Og hvis du har plass på harddisken, anbefaler vi å lage en kopi av programdatamappen.