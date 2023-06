Google Disk slutter snart å fungere på Windows 8 og 8.1

Google Drive-brukere på Windows 8 og 8.1 vil snart møte et kompatibilitetsproblem ettersom Google har annonsert at skrivebordsappen deres snart vil droppe støtte for disse operativsystemene.

Avslutt klappen for Google Drive i Windows 8 og 8.1, kunngjør Microsoft. Støtte for 32-bitsversjonen av Windows 10 vil også bli fjernet. Endringene forventes å tre i kraft i august i år.ifølge en støtteside oppdaget av våre kolleger i Android Police.

Google Drive desktop-appen lar brukere synkronisere filer og mapper mellom datamaskinen og skylagringstjenesten, samt sikkerhetskopiere bilder og videoer til Google Foto. Etter slutten av støtten vil imidlertid brukere av Windows 8, 8.1 og 32-biters versjonen av Windows 10 Du vil ikke lenger kunne bruke appen til å synkronisere eller sikkerhetskopiere filene dine.

Slutt på hurrarop for Google Disk på eldre versjoner av Windows

Hvis støtten opphører for disse versjonene av Windows hindrer ikke brukere fullstendig fra å få tilgang til Google Disk via nettleseren, den har fortsatt begrensninger når det gjelder synkroniserings- og sikkerhetskopieringsfunksjoner. Personer som er berørt av denne endringen vil kanskje vurdere å oppgradere datamaskinen sin hvis de vil fortsette å bruke alle funksjonene til Google Disk.

Blant de viktigste endringene som kan forventes, filer og mapper skal ikke lenger synkroniseres. I tillegg brukere du vil ikke lenger kunne sikkerhetskopiere eller få tilgang til filer og andre data som er lagret på stasjonen. Så det er viktig å oppgradere til en nyere versjon av Windows hvis du fortsatt bruker Google Disk på datamaskinen.

Slutt på støtte for Windows 8 og 8.1 var forventet. Microsoft sluttet offisielt å tilby sikkerhetsoppdateringer og teknisk støtte for disse systemene i januar.. Google lanserte også en ny versjon av Chrome som ikke lenger er kompatibel med Windows 7, Windows 8 og 8.1 fra februar. Mozilla Firefox planlegger også å slutte å levere sikkerhetsoppdateringer for Windows 7 og Windows 8/8.1 i fremtiden.