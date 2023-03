Google fjerner populær app av sikkerhetsgrunner og oppfordrer brukere til å gjøre det samme | Teknologi

I e-handelsbransjen betjener vi ikke lenger Alibaba. Nettsalgsekspert er imidlertid ikke den eneste i bransjen. I Belgia vet vi litt mindre om Pinduodo, et kinesisk e-handelsselskap som spesialiserer seg på lavprissalg, men med mer enn 800 millioner aktive brukere i 2022 og en omsetning på 18,9 milliarder dollar, er det en av Alibabas argeste konkurrenter . .

Pinduoduo var tilgjengelig på nedlastingsplattformer inntil nylig, men Google fjernet den fra Play Store 21. mars. I en pressemelding forklarer det amerikanske selskapet at det er bekymret for potensielle sikkerhetsfeil etter å ha oppdaget skadevare i enkelte versjoner av appen. Under etterforskningen ber Google brukere som allerede har det installert på telefonene sine om å fjerne det, og fremfor alt, ikke å laste det ned, uansett plattform.