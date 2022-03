Google flytter «Film og TV»-fanen fra Play Butikk til Google TV – TechCrunch

Selskapet har kunngjort at det vil fjerne delen «Filmer og TV» fra Google Play Store og konvertere den til Google TV-appen. nettsted. Den kommende endringen trer i kraft i mai. Google hevder at Google TV-prosessoren ikke lenger vil støttes i Google Play-appen, noe som gjør den til et sted hvor brukere kan kjøpe, leie og se filmer og TV-serier på sin Android-mobilenhet eller nettbrett.

Selskapet opplyser at innholdet du kjøper vil fortsette å være tilgjengelig på Google TV-appen, og at kjøp på Google TV-appen vil kvalifisere for familiedeling og Google Play-poeng. Du kan fortsatt bruke Play-kreditt og Play-gavekort til å foreta kjøp i Google TV-appen. Du kan fortsatt få tilgang til ønskelisten din i Google TV-appen. Google oppgir at du kan se kjøpene dine og ta ut penger på Google Play når som helst.

«Google Play vil fortsette å være din butikk for apper, spill og bøker,» sa selskapet i et blogginnlegg. «På Google TV kan du finne den samme opplevelsen du pleide å ha på Google Play Filmer og TV med de siste utgivelsene, utleiene, tilbudene og gode forslag til deg. ⁇

Selskap Redesign Google TV Apps Fjorårets oppdaterte brukergrensesnitt, utvidede systemanbefalinger og flere TV og filmer å se. Google har oppdatert utseendet til appen med de nye 16:9 widescreen-film- og showplakatene, som den sier vil gi appen et mer «filmatisk» utseende.

Appens henvisningssystem har også blitt oppdatert basert på det du har sett tidligere, interessene dine fra Google-kontoen din og populært og populært innhold i området ditt. Appen utvidet innholdsutvalget sitt ved å legge til nye leverandører som Discovery +, Wiki, Cartoon Network, PBS Kids og Boomerang, samt innhold skreddersydd for direktesendte TV-tjenester inkludert YouTube, TV og Philo. Og fuboTV.