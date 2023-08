Google forbereder en kraftig kunstig intelligens som overgår ChatGPT for starten av skoleåret

Du vil også være interessert [EN VIDÉO] Kunstig intelligens som justerer vinkelen bildet tas med Interaktiv punktbasert manipulasjon av en generativ bildesamler. © DragAN-prosjektet

Til tross for introduksjonen av Bart-chatboten, har ikke Google virkelig kommet seg fra bakken den okkuperte med OpenAI ChatGPD og deretter integreringen med Microsofts Bing. Dette betyr ikke at selskapet gir opp, siden det har utviklet kunstig intelligens (AI) i svært lang tid og gradvis integrert i produktene sine. Men ifølge anonyme innsidere som vitnet på nettstedet Informasjon, sies Google Labs å forberede en AI-basert innovasjon som kan lanseres denne høsten. Prosjektet, kalt «Gemini», vil også bli utviklet av Googles Brain- og DeepMind-team. Med det vil ikke Google ChatGPT konkurrere, men vil lett overgå den med sin store språkmodell (LLM) og et multifunksjonsverktøy som kombinerer spesifikke muligheter for bildegenerering med AI.

AI som integrerer alle AI-ferdigheter

I tillegg til å lage situasjonsbilder, er det ifølge informantens utsagn mulig å styre programvaren med Gemini-stemme eller analysere flytskjemaet. Gemini sies å bygge sin læring fra tekst, bilder og YouTube-videoutskrifter. Google vil sørge for at AI ikke samler data i strid med opphavsretten. Til syvende og sist bør AI naturlig flettes sammen med ulike Google-produkter, og spesielt dens nettbaserte kontorpakke. Gemini kan også nås som et utvikleraktivert verktøy med et Google Cloud-abonnement.

For å demonstrere viktigheten av dette nye prosjektet for Google, vil selskapets medgründer, Sergey Brin, være personlig involvert og vil være spesielt involvert i rekruttering av spesialister. For forskeren InformasjonÅ være en kandidat for Gemini ville ikke være en god idé, siden det å blande forskjellige typer AI i et enkelt produkt også ville vise seg å være en stor svakhet ved verktøyet.