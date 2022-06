Google fordømmer italiensk spionprogramvare som brukes til å hacke smarttelefoner

I september måtte iPhone-produsenten snarest fikse en datamaskinfeil som det israelske selskapet NSOs spyware Pegasus var i stand til å utnytte for å infisere merkevarens smarttelefoner uten engang å bruke innestengte lenker eller knapper.

Ifølge flere foreninger som brakte frem den massive spionskandalen gjennom Pegasus i juli i fjor, har titusenvis av telefoner blitt infisert, inkludert de fra medlemmer av den franske regjeringen.

Googles ingeniører, som nøye overvåker mer enn 30 selskaper i denne bransjen, sier at spionvareindustrien «blomstrer og vokser raskt».

«Vår forskning viser i hvilken grad spionvareleverandører har spredt disse verktøyene som historisk sett bare ble brukt av myndigheter,» detaljerer de. «Det gjør Internett mindre sikkert og truer tilliten brukerne trenger.»

De påpeker også at disse verktøyene, selv lovlige under internasjonal lov, ofte brukes av regjeringer til antidemokratiske formål, spesielt for å angripe politiske aktivister, journalister eller menneskerettighetsforkjempere.