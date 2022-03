Google, fremtidig Doctolib-konkurrent?

I USA lanserer Google en tjeneste direkte integrert i sin søkemotor for å bestille time hos en lege, enten for konsultasjon eller eksamen.

I flere år har Google satset på helsesektoren, sist med oppkjøpet av fitbittil det punktet at det reiser mange problemer og kontroverser knyttet til vernet personlig informasjon og medisinsk hemmelighold. Men den amerikanske giganten kommer ikke til å stoppe, og nå vil den bruke søkemotoren sin til å forenkle å avtale en spesialist.

Som en Doctolib, vil Google dermed tillate deg å finne en lege og sjekke deres tilgjengelighet for å bestille time, enten det er en konsultasjon eller til og med en eksamen. Alt vil gjøres direkte fra søkemotoren, uten å gå gjennom en ekstern tjeneste. » Når folk stiller spørsmål om helsen sin, begynner de ofte med Internett å finne svar », rettferdiggjør en Google-leder.

Anonymitet respektert

» Uansett hva folk leter etter i be om Google, vårt oppdrag er å levere informasjon av høy kvalitet når det er nødvendig. Denne funksjonen vi ruller ut viser tilgjengelighet for avtaler for helsepersonell, slik at du enkelt kan bestille timer. »

For denne første opplevelsen, reservert for amerikanere for nå, har Google inngått samarbeid med CVSs MinuteClinic og konkurrenttjenester, slik at du kan se tilgjengelige avtaledatoer og -klokkeslett for spesialister i din region. Firmaet sørger for atanonymitet det respekteres, og husk at en annen funksjon, også integrert i søkemotoren din, lar deg filtrere visningen av resultater i søket etter en lege i henhold til dekningen av sykeforsikringen din.

