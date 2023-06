Google håner Apple i sin siste kampanje!

Dette er ikke første gang Google og Apple har fremhevet rivaliseringen mellom dem. Og mesteparten av tiden, må du innrømme, mangler de to selskapene ikke humor. Som en påminnelse ble Google, for eksempel, underholdt av en avgjørelse fra Apple på Twitter-kontoen sin. Apple-merket nektet for bare et år siden å integrere RCS-meldinger fra teknologitjenesteselskapet i enhetene sine. Selv om dette kunne ha muliggjort lik meldingsutveksling mellom alle smarttelefonbrukere. Av denne grunn nølte ikke Google med å vise grensene som Apple-brukere møter i en 38-sekunders video. Dette representerte allerede en viss spenning mellom de to selskapene.

Denne gangen gjør Google narr av Apple igjen, men i en annen sammenheng. For å prise fordelene til sine nye Pixel-smarttelefoner, sammenligner teknologitjenesteselskapet dem på humoristisk vis med iPhone 14… Og det er verdt en omvei!

Pixel VS iPhone

Google Pixels er blant de beste Android-smarttelefonene på markedet. De har også et godt rykte for kvaliteten på kameraene sine. Og mens Pixel 7 og Pixel Fold bare nylig ble utgitt, så Google det passende å markedsføre dem på humoristisk vis. For å gjøre dette bestemmer teknologitjenesteselskapet seg for å sammenligne dem med iPhone 14, en smarttelefon som også er svært ettertraktet.

#Beste telefoner for alltid

Kåret til #BestPhonesForever, har Googles siste kampanje noe å le av! To smarttelefoner, en Pixel og en iPhone 14 kommuniserer tydeligvis. Og dette er en mulighet for Google til å understreke de kjente svakhetene til Apple-merkede smarttelefoner. De forskjellige reklamepublikasjonene viser oss en iPhone som faller på eplene på grunn av mangel på batteri, og en Pixel som kommer for å lade den opp.

Nok et tegn på at de lurer på om det kommer noe nytt til markedet, noe som tilsier at det ikke er mye nytt fra Apple. HAN pikselfolding Så begynner han å avsløre nyheten sin: en intern skjerm. Eksempler på hån florerer! Google gadd egentlig ikke å gjøre narr av iPhone…