Google har annonsert Android-spillene for Windows 10 og Windows 11

Støtte for Windows 11 Android-applikasjoner. Google vil på sin side levere sin løsning, men for et begrenset område, videospill.

Forskningsfirmaet avslører at den nye applikasjonen vil kunne kjøre Android-spill på Windows 10 og Windows 11. Utgivelse er ventet om noen måneder til.

Google trekker teppet ut av Microsofts fotspor. Selskapet har på sin side utviklet en løsning for å bringe verden av Android og Windows nærmere hverandre uten hjelp fra et programvareselskap. Denne programvaren (Google Play Games) lar Windows-brukere spille Android-spill direkte på PC-en. Tilnærmingen gjør at den kan brukes på flere plattformer. Dette betyr at hvis du begynner å spille på Android, kan du spille spillet ditt igjen på Windows.

Google Play-spill har ingen spesielle krav. Windows 10-kompatibilitet er garantert når Microsofts Windows Android-delsystem ikke er i bruk.

For Windows og Android går Google alene

Greg Hartrell, produktsjef for Android og Google Play Games hos Google, Å forklare Applikasjonen vil bli lansert i 2022. På den annen side er det ikke gitt noen eksakt dato. Han legger til

«Fra 2022 vil spillere kunne nyte favorittspillene sine på Google Play på flere enheter: telefon, nettbrett, Chromebook og snart bytte sømløst mellom Windows-PCer. Dette produktet er designet av Google og bringer det beste fra Google Play-spill til de fleste bærbare og stasjonære datamaskiner. Vi er glade for å utvide siden vår slik at spillere kan glede seg over enda flere av sine favoritt Android-spill.

Denne løsningen vil ha formen av den opprinnelige Windows-applikasjonen levert av Google. Den er kompatibel med Windows 10 og Windows 11. I tillegg er dette ikke en spillstrømmetjeneste.

Microsoft svarte på sin side ikke på kunngjøringen, noe som kan riste opp støtten for en av Windows 11s beste innovasjoner, Android-applikasjoner.