Google hever nivået på sin nye tilkoblede klokke, Pixel Watch 2

Under arrangementet produsert av Google presenterte selskapet sin Pixel Watch 2.

Hvis vi først og fremst tenker på Google for sine essensielle tjenester, fra Googles søkemotor til YouTube, koblet til alle appene dine gjennom den essensielle Google-kontoen, la oss ikke glemme at Mountain Firm View også fungerer som produsent. Institutt for teknologi. I saken produsert av Google finner vi de nyeste oppfinnelsene fra katalogen.

Blant disse er en ny versjon av den tilkoblede klokken: Pixel Watch 2.

Connected Watch vil være 100 % aluminium, akkurat som alle enhetene som ble tilbudt da Google laget den. Dette lover teoretisk sett en mindre robust klokke enn forrige versjon… men hvis Google tok dette valget, ser det ut til å være av miljømessige årsaker. Faktisk er aluminiumet resirkulert… en fordel for miljøet og enhetens letthet… for i motsetning til smarttelefoner må du innrømme at du sjelden mister smartklokken.

Når det gjelder autonomi, lader klokken opp i 12 timer på en halvtime, og dens maksimale kapasitet er 36 timer. Når det gjelder teknologi, vil Pixel Watch 2 imidlertid beholde noen av egenskapene til forgjengeren… selv om vi vet at den vil ha en raskere firekjerners prosessor.

Vi må se etter nye funksjoner på driftsnivå. Derfor vil Pixel Watch 2 blant annet ha et sikkerhetssystem som beroliger dine kjære, et nytt, mer nøyaktig helsesystem takket være tre nye sensorer for å registrere puls og jevn kroppstemperatur. Kan også føle stress.

Bortsett fra det kommer det en helt ny, komplett Fitbit fitness-app.

Altså en tilkoblet klokke som fokuserer på sine evner når det gjelder nøyaktighet og ønske om økologi for sensorer og helsesystemer. Generelt, med denne nye Pixel Watch 2, bør du være trygg mens du deltar i sportsaktiviteter …

I Belgia vil Pixel Watch 2 selges for €399.

_

Følg Keiko Facebook, Nettverkslys og Instagram, slik at du ikke går glipp av nyheter, tester og gode tilbud.