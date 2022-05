Google introduserer en fantastisk ny funksjon i Maps (VIDEO)

Her er en ny funksjon i Google Maps som vil imponere mer enn én: den oppslukende utsikten. Faktisk har Google presentert på en konferanse sitt nye verktøy, kalt Immersive View, som vil tillate brukeren å få en 3D-oversikt over en by, et distrikt eller til og med en restaurant, som om han var der.

«Du vil kunne oppleve hvordan et sted ser ut før du ankommer, takket være fremskritt innen AI som lar oss slå sammen milliarder av Street View og flybilder,» sa Google og avslørte de første bildene av denne oppslukende utsikten som fordyper oss i gatene i Westminster.

Men Google vil gå lenger og tilby Internett-brukere muligheten til å oppdage interiøret i en restaurant, for eksempel. For å tilby dette vil den amerikanske giganten kombinere bildene av kunder som har vært innom stedet og animere dem slik at brukeren får inntrykk av å utforske etablissementet som om han var inne.

Sanntidsinformasjon, som trafikk eller oppmøte på et sted, vil også være tilgjengelig gjennom Immersive View.

Google har annonsert at de lanserer sin nye funksjon for følgende storbyer: Los Angeles, London, New York, San Francisco og Tokyo. Over tid vil selskapet legge til andre byer.

Immersive View vil vanligvis være tilgjengelig via en datamaskin og smarttelefon, på de aller fleste enheter.