Google kunngjør Secreencast, et verktøy for å ta opp og transkribere videoer på Chromebook

PARIS, juni. 8 (Benin News/EP) –

Google kunngjorde nye pedagogiske funksjoner den ruller ut til Chromebookene sine, inkludert Screencast, et opptaksverktøy, redigere, transkribere og dele leksjoner eller forelesninger.

Selskapet sa at for å implementere dem, konsulterte det først behovene til utdanningssektoren, med sikte på å «designe nye verktøy.» for å lette arbeidsflyten viktige arbeidsflyter og gi elevene enda mer givende læringsopplevelser.

Det er derfor det har utviklet nye formater for å ta opp og dele innhold mellom elever og lærere. «samarbeid i sanntid i klasserommet og lage instruksjonsvideoer», sa han i et blogginnlegg.

Først introduserte han skjermprojeksjon, en app innebygd i Chrome OS som lar lærere og lærere ta opp, trimme, transkribere og dele leksjoner for å lage et personlig bibliotek med opptak.

Dette verktøyet kan ta opp både høyttaleren og skjermen og lar deg redigere det presenterte innholdet med tusj tilgjengelig i forskjellige farger. Dette kan være svært nyttig i timene, slik at lærere kan sirkle eller markere innholdet de viser til og veilede elevenes lesing.

Etter at innspillingen er ferdig, blir den innspilte stemmen automatisk transkribert til skriftlig tekst, og etter å ha blitt lastet opp automatisk til Google Disker tilgjengelig for konsultasjon.

Screencast lar deg også hoppe over deler av videoen eller redigere automatisk generert tekst, som deretter kan angres. Når rettelser og redigeringer er gjort, kan lærere dele disse videoene med elevene sine. gjennom en lenke slik at du kan sjekke dem offline.

Elevene kan derimot bruke utskriftene til å lokalisere og gjennomgå bestemte deler av opptaket, samt å oversette disse tekstene på andre språk.

Google har indikert at enheter må oppdatere operativsystemet for å få tilgang til dette pedagogiske opptaksverktøyet M103 versjon.





MODERATOR MED PASSORD

En annen tjeneste annonsert av Google er rollebesetningsmoderatoret verktøy som lar lærere og elever dele skjermen sin og bringe innhold til en sentral skjerm.

Denne funksjonen krever en passord for sikker tilgang slik at bare elever med dette passordet kan se leksjonen, presentasjonen eller videoen som er delt av læreren på det tidspunktet.

Hver gang de vil koble til dette innholdet, må elevene legge til ID-en, mens lærere kan la mottakerpassordet være angitt for enkelt å koble til under timen.

Lærere vil også kunne forhindre avbrudd og deaktivere sendinger fra andre enheter, enten med fjernkontroll eller fra sin egen Chromebook.

I følge produsenten av teknologien er det nok å ha for å bruke denne tjenesten en innholdsleveringsenhetsom en kompatibel Chromebook eller Google TV-enhet.

Foreløpig er ikke dette alternativet tilgjengelig fordi selskapet ruller det ut som en del av et prøveprogram på forskjellige skoler denne sommeren.

Til slutt sa Google at det jobbet med utviklere som figmaen «programvare» for samarbeidsdesign som testes i ekte klasserom og som vil bli rullet ut til Chromebook i nær fremtid.

Med dette partnerskapet håper Google å «utstyre studentene med det. visuelle kommunikasjonsevner og problemløsning. Foreløpig vil Figma kun være tilgjengelig i sin gratis beta for amerikanske videregående skoler en gang i sommer.