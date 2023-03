Google lanserer en prøveversjon av ChatGPTs konkurrent i offentlig tilgang

WASHINGTON (awp / afp) – Google lanserte sin chatbot Bard, en konkurrent til ChatGPT, offentlig tilgjengelig på tirsdag, med sikte på å forbedre kvaliteten på svarene takket være økningen i utveksling med brukere.

Datterselskapet Alphabet Group, som kunngjorde katastrofen tidlig i februar, ble overveldet av ankomsten av ChatGBT i november, utviklet av en oppstart kalt OpenAI i samarbeid med Microsoft.

Bruken var opprinnelig begrenset til «tillitstestere» og åpnet for allmennheten på tirsdag. Antall tilknytninger er imidlertid begrenset og det opprettes en venteliste for å håndtere etterspørselen.

Tilgang er foreløpig kun mulig fra USA og Storbritannia.

Grensesnittet er et nettsted, forskjellig fra Googles søkemotor, der brukeren kan skrive inn et søk.

«Vi har lært mye av å teste Bard, og det neste viktige skrittet for å forbedre det er å få tilbakemeldinger fra flere mennesker,» skrev Googles visepresidenter Sissy Hsiao og Eli Collins i et innlegg på teamsiden.

«Hvis flere bruker det, er store språkmodeller (LLM, et program som kan generere svar på spørsmål formulert i dagligspråk) bedre til å forutsi svar som er nyttige,» forklarte forfatterne. To ledere.

Gitt data og skriftlig dialog, kan LLM-algoritmen bestemme riktig svar på et spørsmål mer nøyaktig.

Bard er avhengig av LaMDA, en språkmodell utviklet av Google for å bygge samtaleroboter (chatbots), hvorav Mountain View (California)-teamet ga ut den første versjonen i 2021.

Begge Google-lederne erkjenner at LLM-er «ikke er ufeilbarlige» og «kan på en bestemt måte gi unøyaktig, villedende eller falsk informasjon.»

Google bemerker at de har satt på plass «sikkerhetstiltak» for å inneholde muligheten for unøyaktige eller upassende svar, spesifikt begrense lengden på utvekslinger mellom barden og brukeren.

Siden lanseringen av ChatGPT har mange internettbrukere prøvd å presse chatboten til sine grenser og skapt latterlige, til og med urovekkende svar.

I et intervju med New York Times sa Sissy Hsiao og Eli Collins at Google ennå ikke har bestemt seg for en forretningsmodell og strategi for inntektsgenerering for Bard.

afp/rp