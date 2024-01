Google lanserer nye AI-drevne søkefunksjoner

Den amerikanske teknologigiganten vil introdusere «Surround to Search»-funksjonaliteten 31. januar på avanserte Android-smarttelefoner som Pixel 8, Pixel 8 Pro og Samsung Galaxy S24-telefoner, som ble avduket denne onsdagen. Den vil være tilgjengelig på alle språk og regioner der disse enhetene er tilgjengelige, så i Belgia, lover Googles belgiske datterselskap.

Denne funksjonen lar deg søke på nettet når som helst, i hvilken som helst app som vises på smarttelefonskjermen, ved å trykke på Hjem-knappen og tegne en sirkel rundt teksten eller bildet. Google Lens bruker Lens til å velge og gjenkjenne forskjellige ting som objekter, planter eller ord.

Det amerikanske selskapet utvikler en app kalt «MultiSearch» som lar brukere koble bilder til søkeord gjennom Google Lens. Denne nye funksjonen, som foreløpig kun er tilgjengelig i USA, kan brukes til å generere et kort svar på et spørsmål. Under en nettdemonstrasjon spurte en Google-leder om en potteplante trengte vann da et bilde dukket opp. Svaret dukket opp som en liten tekst under søkefeltet.