Google lanserer nye funksjoner for sine piksler, her er de viktigste

Har du en Pixel-smarttelefon? Nå er det på tide å se etter en oppdatering. Google har nettopp indikert at de har begynt å rulle ut Pixel Feature Drop for juni måned på smarttelefonene sine. I programmet forbedrer Google flere funksjoner knyttet til din personlige sikkerhet og introduserer nye alternativer for kameraet til Pixel.

Reisene dine enda tryggere

For det første har Google til hensikt å tilby sine smarttelefoneiere nye verktøy for å sikre reisene deres. Førstnevnte integreres direkte i Google Assistant. Du kan nå be Googles stemmeassistent om midlertidig å dele posisjonen din med dine kjære, spesielt hvis du ikke føler deg trygg på farten. Du kan til og med be dem om å planlegge et personlig sikkerhetsvarsel (sikkerhetssjekk). Praktisk hvis du må reise alene, sent på kvelden. I tilfelle du ikke svarer på dette varselet som er konfigurert på enheten din, vil Pixel automatisk kontakte nødkontaktene dine ved å dele posisjonen din i sanntid slik at de kan søke etter deg.

I tillegg har Google besluttet å berike modulen for oppdagelse av bilulykker. Når den er slått av, er den nå i stand til å varsle dine kjære, samt foreta et automatisk anrop til nødetatene.

Nytt i bilde og video

Med denne Pixel Drop introduserer Google også flere nye funksjoner i kameraet til noen av sine piksler. Pixel 7 Pro vil dermed dra nytte av makromodusen, som allerede er tilgjengelig på bilder, for å ta opp videoer.

Google ønsker også å hjelpe deg med å ta bilder lettere på avstand. For å gjøre dette, på Pixel 6 og nyere modeller, når du bruker selvutløsermodus, trenger du bare å løfte hånden, håndflaten vendt mot smarttelefonen, for å aktivere den. Kameraet starter en nedtelling fra 3 til 10 sekunder før opptak.

Bilder av familie eller venner tatt med Pixel kan også bli levende på bakgrunnen din. På Pixel 6 og nyere introduserer Google filmatiske bakgrunnsbilder. Takket være kunstig intelligens vil 2D-bildene dine dra nytte av en dybdeeffekt, hovedmotivet i bildet vil automatisk skilles fra bakgrunnen.

For resten kan du nå raskt få tilgang til de tilkoblede favorittenhetene dine rett fra Pixel-låseskjermen – forutsatt at du selvfølgelig bruker Google Home-appen. Til slutt vil Adaptive Pixel Charging også utvikle seg. Google har til hensikt å bruke sin kunstige intelligens for å optimalisere den, spesielt basert på lastevanene dine. Målet er å lade den saktere for å komme til 100 %, ideelt sett én time før du kobler fra laderen. Målet her er klart, Google ønsker å opprettholde batterilevetiden til enheten din.

Fontene:



Google