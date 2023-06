Google lanserer nye funksjoner på Android

For noen uker siden presenterte Google på sin årlige konferanse, Google I/O, flere nye funksjoner som vil komme til Android-enheter. Firmaet hadde også indikert at noen av dem ville bli utplassert i løpet av de kommende ukene. Som lovet, som levert, har Google holdt løftet sitt siden det nettopp annonserte den nært forestående ankomsten av syv nye funksjoner på Android. Med disse har Google til hensikt å forbedre brukeropplevelsen din, støtte deg i å lære ny kunnskap, men også styrke sikkerheten til enhetene dine. Dessverre vil noen av dem, i hvert fall foreløpig, ikke være tilgjengelige på våre breddegrader.

Et lesehjelpemiddel og nye widgets

Første nyhet, og ikke mindre viktig, lanserer Google i sin Google Play Books-applikasjon, en ny funksjon for å hjelpe lesing. Bestemt for de minste, er det ment å følge dem i å lære å lese. For å oppnå dette tilbyr funksjonen ganske enkelt å følge barnets høytlesing, og fremheve hver av de uttalte stavelsene. Når et ord er for komplisert å uttale, kan barnet be om hjelp som så tar ansvar for å uttale det ved å kutte hver stavelse. Denne modulen er tilgjengelig direkte i applikasjonen, både på smarttelefoner og nettbrett.

Google benytter også anledningen til å lansere nye tilpasningsmuligheter. Det amerikanske selskapet presenterer dermed tre nye widgets som du kan legge til nye snarveier med på skjermen på smarttelefonen eller nettbrettet. Nå kan du lettere finne nye programmer takket være Google TV-widgeten, følge utviklingen av aksjemarkedskursene med Google Finance eller til og med holde deg oppdatert på siste nytt gjennom den dedikerte Google Nyheter-modulen.

Google Keep og Spotify på håndleddet

Har du en klokke med Wear OS? Gled deg, snart vil du kunne høre på favorittmusikken og podcastene dine på Spotify rett fra håndleddet. Google har nettopp annonsert ankomsten av Spotify DJ til tilkoblede klokker under Wear OS. Dessverre vil det fortsatt kreve litt tålmodighet å bruke den i Frankrike. Denne nye funksjonen, reservert for Premium-medlemmer, er foreløpig bare tilgjengelig i USA, Canada, Storbritannia og Irland.

Google Keep-appen for å ta notater vil også dra nytte av en nyhet som burde glede eiere av Wear OS-klokker. Faktisk har Google planlagt å gi brukerne muligheten til å legge til hurtigtilgangsknapper for å sjekke noen av notatene og andre gjøremålslister rett på håndleddet.

Se hvordan Gmail-adressen din lekkes på det mørke nettet

Tror du at Gmail-adressen din er en del av en datalekkasje? Veldig snart vil du kunne bekrefte det. Faktisk introduserer Google en ny funksjon, Dark Web Report, som lar deg sjekke om e-postadressen din har blitt kompromittert på det mørke nettet. I så fall vil verktøyet foreslå trinn du kan ta for å beskytte kontoen din.

Modulen, som er tilgjengelig fra Google One-kontoinnstillingene dine, er foreløpig bare tilgjengelig i USA, men skal lanseres i omtrent tjue land til i løpet av de kommende månedene. Det gjenstår bare å håpe at Frankrike er en del av det.

