Google lanserer tester uten informasjonskapsler i juli

ADTECH

Google annonserte i et blogginnlegg, lanseringen i juli, for å teste et nettsted uten tredjeparts informasjonskapsler. Alle relevante interessenter vil ha tilgang til Privacy Sandbox-relevans og måling APIer. Deretter vil de, fra og med siste kvartal av 2023, kunne lansere simuleringer på den delen av Internett-brukere de ønsker. Til slutt, fra og med første kvartal 2024, vil 1 % av Chrome-brukere surfe uten tredjeparts informasjonskapsler. Disse storskalatestene, tilgjengelig for økosystemet, er et mål som oppstår fra forespørsler fra den britiske konkurransemyndigheten og svarer på forespørsler fra online-annonseringsaktører. I en pressemelding «støttet» Criteo Googles beslutning, og kalte det en «positiv utvikling».