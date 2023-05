Google lanserte et flomvarslingsverktøy: her er grunnen til at Wallonia ikke hadde til hensikt å bruke det

Google kunngjorde mandag at de utvider flomvarslingsverktøyet til Belgia og andre land. Flood Hub bruker kunstig intelligens for å hjelpe myndigheter, organisasjoner og innbyggere med å forutse perioder med høy flomrisiko.

Verktøyet bruker flere offentlige datakilder som værmeldinger og satellittbilder, før det forsøker å forutsi sannsynlige berørte områder og vanndybde. Den tilbyr simuleringer i opptil syv dager som indikerer vannstanden samt «Advarsel» og «Fare»-terskler. Allerede brukbar i visse regioner, inkludert India, er «Flood Hub»-plattformen nå tilgjengelig i rundt 80 land i Afrika, Asia-Stillehavsområdet, Europa, Sør-Amerika og Mellom-Amerika, og dekker 460 millioner mennesker over hele verden. Google har til hensikt å fortsette å bruke teknologi for å dempe virkningene av naturkatastrofer og hjelpe så mange mennesker som mulig.knyttet til selskapet.

Kan dette verktøyet gjøre en forskjell under 2021-flommene? Vi stilte spørsmålet til to eksperter.

«Jeg tror ikke det ville ha endret seg mye, fordi vi sto overfor et ekstremt, uforutsigbart fenomen,» sa han. Anslag for Philippe Dierks, direktør for den hydrologiske avdelingen – Public Service of Wallonia.

«Kunne vi ha visst bedre om faresonene? ​​Kanskje.»Nye medieekspert David Hashes svarer. Det får vi aldri vite ifølge denne spesialisten på nye teknologier. Men for ham er dette nye verktøyet interessant, fordi det er basert på internasjonale og ubegrensede data. «Google er ikke begrenset til ett land eller én region. Og derfor gir det datakraft og informasjonsportabilitet, og så er det en infrastruktur som ingen andre.»legger David Hatches til.

Derfor, for ham, bør ikke land klare seg uten dette verktøyet.

Til å begynne med har ikke Wallonia tenkt å bruke det, fordi det anser at det har mer raffinerte verktøy. «Vi har mer lokal informasjon, vi har kunnskap om terrenget. Vi har timedata, mer presise og nøyaktige. Og vi har modeller som har vært spesifikt kalibrert i Vallonien i flere år. For tiden mer effektive.»forklarer Philippe Dirks, direktør for den hydrologiske avdelingen – Public Service of Wallonia.