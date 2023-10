Google løfter sløret for sine nye smarttelefoner, Pixel 8 og 8 Pro

Denne onsdagen avduket Google sine nye smarttelefonmodeller, som vil være tilgjengelig for salg for første gang i Belgia.

Alt i alt vil de to nye smarttelefonmodellene være tilgjengelige i butikkene fra 12. oktober. Pixel 8 er posisjonert som «allmennheten»-modellen, og selges for €799, mens Pixel 8 Pro er mer rettet mot fotografentusiaster. Den har en betydelig høyere prislapp da du må betale €1099 for å få den.

De to modellene er forskjellige – med størrelsen, Pixel 8 viser en 6,2-tommers skjerm og Pixel 8 Pro med 6,7-tommers skjerm – med skjerm, fotosensorer og RAM. Så den ene er større enn den andre, betydelig bedre utstyrt og fremfor alt mer for fotografering enn den andre Passende. Det er imidlertid ingen forskjell når det gjelder ytelse da begge terminalene bygger inn Tensor G3-prosessoren – en mikroprosessor designet direkte på selskapets premisser Overraskende nok er det ingen merkbar forskjell mht. lagring, med begge basismodellene som har 128 GB lagringsplass som standard.

På skjermsiden ser vi en 6,2″ 120Hz OLED-skjerm på Pixel 8 med en oppløsning på 2400×1080 piksler og en 6,7″ 120Hz OLED-skjerm med en oppløsning på 2992×1344 piksler på Pixel 8 Pro.

Den andre forskjellen er i spesifikasjonsarket mellom de to modellene: 8 Pro har 12 GB RAM i stedet for 8. Et tillegg som hovedsakelig brukes til å bruke terminalens «AI»-muligheter – dette kommer vi tilbake til.

Men vi bør se etter forskjeller, spesielt på fotograferingssiden, siden Pixel 8 bare har to fotosensorer sammenlignet med tre for Pixel 8 Pro. Begge enhetene har en primærsensor på 50 megapiksler (F1.7). Pixel 8 har imidlertid bare en ultravidvinkelsensor på 12 megapiksler (F2.2) sammenlignet med sensoren på 50 megapiksler for 8 Pro (F1.9). 8 Pro kommer med et 48 megapikslers teleobjektiv som kan 5x zoom.

Fotografering er en av de store sterke sidene til Pixel 8 og 8 Pro. Da Google lanserte smarttelefonene sine, la de vekt på nattfotografering. Pixel 8 Pro trumfer alle sine rivaler på dette nivået, og lover å være fantastisk.

Det andre store verktøyet til denne modellen er selvfølgelig dens «AI-lastede» funksjoner – men vær forsiktig med AI, for vi bruker den klønete. Google snakker her om en generativ AI som lar deg retusjere bildene dine ved å fjerne for eksempel elementene i bildet – i dette tilfellet gjenskaper AI en pålitelig bakgrunn – ved å flytte eller forbedre ulike detaljer ved ekstrapolering. Disse funksjonene vil imidlertid hovedsakelig være forbeholdt eiere av 8 Pro-modellen. Google lover feilfri sporing med flere oppdateringer. I desember vil 8 Pro-brukere ha tilgang til HDR+ videoopptaksfunksjonalitet med Video Boost, som vil levere eksepsjonell gjengivelse for alle videoer. Teknologien er litt spesiell fordi hvis videoen er tatt opp på en smarttelefon, blir behandlingen i Google Cloud forsinket. Når videoen er klar, vil brukeren motta et push-varsel. Ut fra det vi så under presentasjonen, ser det ganske imponerende ut. Vi vil finne et helt sett med andre funksjoner av samme type som noen ganger er tilgjengelige i 8, for eksempel et lydviskere som lar deg fjerne parasittisk støy under video- eller lydopptak. Du kan ta flotte gruppebilder med Best Shot-funksjonen, som kombinerer flere like bilder til ett enkelt bilde som får alle til å se best mulig ut.

«Augmented by AI»-funksjoner er nesten overalt og vil ikke stoppe der. For eksempel bruker Google dem til å forbedre lydkvaliteten på samtaler.

Til slutt, en annen stor fordel med Pixel 8 og 8 Pro er at de drar nytte av 7-års garanterte systemoppdateringer. Et unikt tilbud er at de fleste produsenter nøyer seg med å tilby oppdateringer i 2 til 4 år. Den nye versjonen av Googles operativsystem, Android 14, skal leveres «en dag».

