Google Maps: Den mest populære funksjonen forsvinner

Med et blikk kan bilistene få en oversikt over trafikksituasjonen ved hjelp av fargekoding. Noen Maps-brukere har imidlertid lagt merke til at den grønne fargen som indikerer jevn trafikk har forsvunnet.

I Google Maps lar fargekoding brukerne få en rask og oversiktlig oversikt over trafikksituasjonen. Grønn farge betyr at trafikken er klar, oransje farge varsler om stor trafikk og rød farge varsler betydelig nedgang.

Denne globale oversikten over trafikksituasjonen er høyt verdsatt for sin enkle og oversiktlige presentasjon. Med et øyeblikk i appen kunne vi velge den beste ruten på veier som viser grønt. Noen brukere har imidlertid nylig lagt merke til at den grønne fargen som indikerer jevn trafikk har forsvunnet. Fraværet av grønt indikerer heretter jevn trafikk.

Noen Google Maps-brukere har hilst endringen med motvilje. Faktisk, med denne endringen, er ødelagte veier ikke så klart identifiserbare som før. Så letingen etter alternativer blir mer komplisert.

Nå gjenstår det å se om denne endringen vil bli utvidet til alle brukere eller om det bare er en test.

