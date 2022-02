Google Maps eller Waze: samsvaret mellom ruteapper!

Presentasjon og ergonomi: Waze

Waze tilbyr færre funksjoner enn Google Maps, og grensesnittet er nødvendigvis enklere. Men siden vi snakker om en bruk primært i rattet, er det et udiskutabelt opphav. Denne turen er for Waze.

Ruting og kartlegging: Begrenset

Når det gjelder kartleggingsrikdom, er de to appene veldig komplette. Det er nesten umulig å ikke finne hvor du vil. Men Waze gjør en forskjell når du navigerer fordi den beregner ruter i sanntid og kan automatisk beregne ruten på nytt basert på trafikk underveis. Og det er mer effektivt enn Google Maps, takket være det enorme deltakende fellesskapet. Dette gir ham et ekstra poeng.

Annonsering: Google Maps

Dette er en av de få irriterende aspektene ved Waze: ved den minste avstengning viser den uønskede annonser på nesten hele telefonskjermen. Riktignok kan det være nyttig å vite at vi har en god restaurant eller en hyggelig butikk innen 500 meter, men vi kjenner også de distraherte menneskene som uvillig har endret reisemål ved å prøve å skjule en annonse. På Google Maps, få eller ingen annonser.

Varsler og indikatorer: Waze

Når det gjelder varsler og signaler, tar Waze ledelsen. Hender oppmerksomhet til sensitive punkter lagret av applikasjonen eller overført av andre brukere. Trafikkorker, byggeplasser, faste og bevegelige fotobokser, parkerte kjøretøy, ting på veien … Waze er en verdifull hjelp, og derfor er forretningsaspektet ved forrige punkt tilgitt.

Dataforbruk: Google Maps

Baksiden av all denne informasjonen er sanntid: Waze bruker data fra mobilabonnementet ditt uten å telle. Det er best å vite dette når du starter på veien, spesielt hvis du bruker et forhåndsbetalt kort. Dermed er dataforbruk mindre problematisk med Google Maps, spesielt siden appen lar deg laste ned kart over områder du ofte besøker hjemme. Det er klart at du kan navigere uten mobilforbindelse. Du kan selvfølgelig også laste ned kart med Waze, men denne funksjonen er ikke hjemmehørende i applikasjonen. Så du må vite hvordan du gjør det. Vinner: Google Maps.

Konklusjon: et spørsmål om detaljer

Det er vanskelig å velge mellom disse appene basert på våre fem hovedkriterier. De to ser ut til å nøytralisere hverandre med sine respektive styrker og svakheter. Så det er de detaljerte spørsmålene som kan utgjøre forskjellen. For eksempel vil Google Maps råde for å veilede deg på sykkel eller til fots, takket være et bedre hensyn til offentlig transport. På samme måte kan Satellitt View og Street View være en ekstra fordel. Jada, det er litt irriterende for noen i navigasjonsmodus, men å vise et bilde av destinasjonen du skal til for første gang er veldig praktisk.

Waze har en morsommere side, med mange tilpasningsmuligheter. Hvem vil ikke erstatte den lille navigasjonspilen med billogoen sin? Eller en emoji «puh»? Hvem vil vel ikke la seg lede av stemmen til Scooby-Doo eller Batman?