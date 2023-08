Google Maps introduserer to nye funksjoner

Med hensyn til aktuelle hendelser og noen miljøhensyn har Google Maps introdusert to viktige nye funksjoner. Faktisk kan brann- og luftkvalitetsfaner hjelpe mange mennesker.

I sommer forårsaket skogbranner betydelig skade, spesielt i Sør-Europa, Nord-Amerika og Australia. I tillegg er luftkvalitet en stor bekymring for mange. Storbyene blir mer og mer forurenset, mens de nettopp nevnte skogbrannene har direkte innvirkning på luftkvaliteten i områdene rundt.

Derfor har Google Maps introdusert to nye faner med selvforklarende overskrifter: Brann og luftkvalitet. For å få tilgang til disse nye funksjonene, klikk på logoen som representerer to overlagrede lag øverst til høyre på startskjermen.

Først lar kategorien Brann deg finne ut hvor gjeldende skogbranner er og følge utviklingen deres. Hver rød prikk representerer en skogbrann og et grått område representerer omfanget av det berørte området. Google Maps sier imidlertid: «De berørte områdene er omtrentlige og kun til informasjonsformål».

I tillegg, hvis du klikker på en spesifikk skogbrann, kan du få tilgang til forskjellig informasjon og, i noen tilfeller, presseartikler.

Deretter ser vi kategorien luftkvalitet. En skala fra grønn til lilla forteller oss luftkvaliteten i visse deler av verden.

Foreløpig er denne luftkvalitetsinformasjonen kun tilgjengelig for følgende regioner: USA, Mexico, Brasil, Chile, Israel, India, Sør-Korea og Australia.

_

Følg Keiko Facebook, Nettverkslys Gå aldri glipp av nyheter, tester og tips med Instagram.