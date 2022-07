Google Maps lar deg fly over monumenter

«Photorealistic Aerial Views» er nå tilgjengelig på Google Maps.

Google har oppdatert Maps med nye funksjoner. Nesten hundre landemerker fra byer som Barcelona, ​​​​London, New York, San Francisco og Tokyo vil snart bli lagt til kartappen. I likhet med Apple Maps» Flyover-funksjon, vil den tillate brukere å nyte luftbilder av mange byer rundt om i verden.

Ny «Innsikt»

«Sommerens reisesesong er i full gang, og folk henvender seg til Google Maps for å planlegge turene sine og finne nyttig informasjon om stedene de planlegger å besøke – når et sted er åpent og hvor det er. Besøk. Dette er det første trinnet for å introduserer Immersive View – en høydefinisjonsgatevisning med milliarder av AI, Opplev tilkobling med satellitt- og flybilder», sa Google.

Luftbilder er en smakebit på lanseringen «Innsikt». Selskapet presenterte denne nye funksjonen på Google I/O-konferansen i mai i fjor. Det gir utsikt over byens mest kjente bygninger og til og med innsiden av noen butikker eller restauranter. Målet er å gi brukerne en digital modell av verden og en ny måte å utforske den på. Derfor blir det mulig å gå steder.

Oppdag fra luften

Flyvisningsfunksjonen er for øyeblikket begrenset til landemerker, men selskapet nevnte under Google I/O-konferansen at de planlegger å bruke den til restauranter og nabolag også. For å dra nytte av denne nye funksjonen, søk etter landemerket i Google Maps og gå til «Bilder»-delen.

I følge et blogginnlegg av Google Maps-produktsjef Amanda Leicht Moore, er de nye luftbildene nå tilgjengelige globalt på iOS og Android.

_

Følg Keiko Facebook, Nettverkslys Og instagram Så du går ikke glipp av nyheter, tester og tips.