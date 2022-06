Google Maps viser nå trafikk på startskjermen

Trafikkork er virkelig et problem og bortkastet tid. Det er alltid en dårlig overraskelse når kjøreassistentappene dine tar deg med på en fullstendig blokkert vei. Heldigvis kan noen applikasjoner forutsi trafikk. Slik er det også med Google Maps, som får ny funksjonalitet. Dette er ikke nytt. Google Maps kan i likhet med sin motpart Waze – som også eier Google – forutsi trafikk i sanntid. Du må åpne applikasjonen og bare beholde den planlagte ruten. Men noen ganger når du minst venter det, kan det oppstå trafikkork selv på ruter du kjenner helhjertet. For å fikse dette problemet har Google Maps lansert en ny funksjonalitet: Trafikkprognoser vil nå vises direkte på startskjermen til smarttelefonen.

For å dra nytte av dette alternativet, er det nødvendig å plassere applikasjonen på startskjermen. Den har form av en liten firkant, som lar deg raskt bestemme tilstanden til veiene rundt det nåværende nivået. Alt er greit hvis veien er grønn, men hvis den blir rød så blir det kø. «Du vil se denne informasjonen for din nåværende posisjon rett fra Android-startskjermen. Så hvis du skal reise hjem, jobbe, skole eller noe annet sted, kan du få et glimt av hvordan lokal transport ser ut. Og fordi Android-widgets er berøringsaktiverte, kan du zoome inn uten å måtte åpne Maps-appen, forklarer produktsjef Luke Wroblewski i et blogginnlegg.

Denne bompengeberegningen er drevet av Google Maps-brukere og deres reisehistorikk. Hvis appen finner ut at mange som bruker appen er i samme gate og stall, vil den forstå at den kan være blokkert. På den annen side vet ikke dette systemet hvordan det skal generere trafikk på minutter, selv ikke i de kommende timene.

Foreløpig er denne funksjonaliteten kun designet for Android-smarttelefoner og vil komme i løpet av de kommende ukene, og utseendet til widgets vil tillate deg å arkivere e-postene dine med et enkelt trykk eller ved å vise forskjellige gjøremålslister.

Etter Tysklands syn

I sterk kontrast har Google-teamet blitt målrettet i Tyskland av konkurrerende etterforskere for angivelig å ha «begrenset praksis» på karttjenesten Google Maps.

Det tyske føderale anti-kartellkontoret sa i en uttalelse at «Google har tatt grep mot Tyskland og Alphabet, morselskapet, angående muligheten for å begrense konkurransen til skade for alternative karttjenester på Google Maps-plattformen.»

Den amerikanske giganten har blitt anklaget for å «begrense muligheten for å koble Googles karttjeneste til kart laget av tredjeparter». Han legger til at denne praksisen «hindrer konkurranse innen karttjenester».

Derfor ønsker anti-kartellkontoret, som en del av sin etterforskning, å undersøke det elektroniske kartmarkedet for å se om «denne praksisen lar Google utvide sin styrkeposisjon».

Selskapet sier at «Googles kunder og konkurrenter» vil bli intervjuet «i de kommende ukene».

«Google, som et markedsdominerende selskap, er under stadig større gransking når det gjelder misbruk,» kommenterte styreleder Andreas Mund.

Åpningen av denne etterforskningen er tillatt av en lov som trådte i kraft i fjor, som styrker makten til det tyske rivaliserende politiet mot store digitale selskaper. Loven tillater i betydelig grad umiddelbar handling eller åpne høringer for å forhindre visse konkurransebegrensende praksiser. Den eneste betingelsen: selskapet må vurderes i et «markedsdominerende» miljø, en kvalifikasjon som verdsettes av kontoret.

Både Alphabet, Googles morselskap, og Meta, som administrerer Facebook, har vært plassert under avansert overvåking av kontoret siden de ble plassert i denne kategorien. Amazon og Apple ble også målrettet, men har ennå ikke oppnådd denne kvalifiseringen.

Kilder: Skrift, Web og AFP