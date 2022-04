Google Meet stopper automatisk ubesvarte anrop 5 minutter etter at du starter.

Paris, 8. april (Benin News / EP) –

Google Google Recovery, den siste oppdateringen til tjenesten for videosamtaler, har lagt til en funksjon som automatisk fullfører anrop. Ubesvart Noen minutter etter at de startet.

For å fremskynde ubesvarte anrop fra andre brukere, vil selskapet varsle den som ringer innen fem minutter etter starten av samtalen, som beskrevet i Googles arbeidsområde.

Etter at denne tiden er utløpt, sender Google et varsel som spør brukeren om de vil bli i møtet eller forlate. Ja Innen to minutter Svaret kom ikke, og han forlot automatisk møtet.

Denne funksjonen er tilgjengelig på skrivebordsversjonen av Google Meet og på selskapets nettsted. iOS-enheter, Den vil være tilgjengelig fra 18. april 2022.

Med sin utvidelse håper selskapet å hjelpe medlemmene med å foreta videosamtaler. Unngå situasjoner Lyd- eller videoinnholdet ditt kan deles med vilje og unødvendig.

Det ble også annonsert at det ville komme til Android-enheter, men det ble ikke sagt når. Det han bestemte seg for var at det skulle være tilgjengelig for alle EU-brukere. Google Workspace og eldre G Suite Basic- og bedriftskunder.Samt standard Google-kontoer.

Med denne nye funksjonen har Google annonsert at den også har oppgradert den Kontroller for vertsadministrasjon For verter og medverter, og i menyen nederst til høyre er alle funksjonene sentrert på ett sted.

I så fall er denne Google Meet-oppdateringen kun for dette. Desktop-versjon Av søknaden.