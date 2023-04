Google-meldinger: Kryptert kommunikasjon er endelig her

Google Messages er litt nærmere iMessages. Et år etter at det ble annonsert under I/O 2022, vil ende-til-ende-kryptering endelig vises i gruppesamtaler.

Det tok nesten et år, men Google holdt ord. End-to-end-kryptering dukker endelig opp i gruppechatter. Som en påminnelse har denne funksjonen allerede vært tilgjengelig i private chatter i noen år. Reparasjonen ser ut til å ha tatt lengre tid enn forventet, men brukere vil snart kunne chatte med tre eller flere med trygghet.

I følge Android politi, distribusjon av oppdateringen er allerede i nyhetene. For å dra nytte av det, må du oppdatere søknaden din. Når du har fullført dette trinnet, vil «Ende-til-ende-kryptering» vises i gruppedetaljene. Ellers betyr det at oppdateringen ennå ikke er tilgjengelig i din region.

Ankomsten av funksjonen er åpenbart gode nyheter. For brukere og Google. Faktisk er gigantens meldingstjeneste en av de siste som ikke tilbyr dette alternativet i gruppechatter. WhatsApp, Signal og andre har allerede hatt denne beskyttelsen innebygd en stund. RCS-debatter drar nytte av en annen innovasjon ettersom de nå kan romme opptil 100 deltakere.

