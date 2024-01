Google permitterer hundrevis av ansatte fra annonsesalgsavdelingen – 17. januar 2024 kl. 06.54

Alphabet Inc. er et holdingselskap som regulerer 6 virksomhetsområder: – Drift av Internett-søkemotoren (Google). I tillegg driver gruppen en videoverts- og distribusjonsplattform (YouTube) og en gratis nettbasert meldingstjeneste (Gmail); – Utvikling og produksjon av hjemmeautomasjonsløsninger (Nest Labs): Wi-Fi-nettverk er synkronisert med automatiseringsprogrammer for termostater, røykvarslere og sikkerhetssystemer; – Forskning og utvikling av bioteknologi (CALIGO): dedikert til behandling av aldring og degenerative sykdommer; – Forskningstjenester for kunstig intelligens (Google X); – Tilby investeringstjenester: forvaltning av investeringsfond dedikert til unge selskaper som opererer i den nye teknologisektoren (Google Ventures) og planlegger å investere i allerede utviklede selskaper (Google Capital); – Drift av optisk fiber Internett-tilgangsnettverksinfrastruktur (Google Fiber). Den geografiske fordelingen av omsetningen er som følger: Amerika (48%), Amerika (6,1%), Europa-Midtøsten-Afrika (29,2%) og Asia-Stillehavsområdet (16,7%).