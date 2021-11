Google Pixel 6: En oppdatering for å fikse problemet med fingeravtrykkskanneren

Siden lanseringen av Google Pixel 6, får ikke fingeravtrykkskanneren brukernes gunst. I tillegg til å være treg, klarte sensoren ofte ikke å lese fingeravtrykk. Andre brukere har til og med rapportert at telefonene deres ble låst opp med andres fingre.

Til tross for at modellen i dag er en av de vakreste referansene, om ikke den vakreste i sitt prissegment, ødelegger denne defekten brukeropplevelsen. Google bestemmer seg for å rette opp problemet ved å implementere en Oppgradering til Pixel 6 og 6 Pro.

En relativt liten løsning

Nettgiganten ga nettopp ut en oppdatering i midten av november 2021 for Pixel 6 og Pixel 6 Pro. Reparasjonen er bare 15 MB og leveres kun med en liten økning i versjonsnummer SD1A.210817.03 6 i SD1A.210817.03 7. Mountain View-firmaet har ikke gitt detaljer om endringene som er gjort av oppdateringen. Eierne av Pixel de må oppdage nyhetene selv.

Verizon Imidlertid har et tidsskrift publisert som viser endringene for den nye versjonen SD1A.210817.03 7 som spesifiserer at ” forbedrer ytelsen til enhetens fingeravtrykksensor. »Operatøren benyttet anledningen til i stor grad å detaljere problemene med skanneren integrert i skjermen til Pixel 6: den fungerer ikke riktig med skjermbeskyttere, den er treg å låse opp, den kan ikke lese fingeravtrykket ditt og i noen tilfeller kan den låse opp enheten din med fingeravtrykket til en annen person.

Fortsatt sakte, men mer konsekvent

I en diskusjonstråd RedditFlere Pixel 6-eiere har hevdet at fingeravtrykkskanneren etter oppdateringen er litt mer konsistent, spesielt med skjermbeskyttere. De bemerket at strykprosenten har falt dramatisk.

Sensoren er imidlertid ikke alltid like rask som den i serien OnePlus 9 eller Galaxy S21. Noen brukere sa til og med at de ikke merket noen forbedring. Google har gitt ut oppdateringen i to versjoner for Verizon og internasjonale modeller. Den bør snart rulles ut til enheten din, eller du kan laste den ned direkte fra søkemotoren.