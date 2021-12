Google Pixel 6 Pro er den foretrukne telefonen for 2021-lesere

Slå Galaxy S21 Ultra, Z Fold3 og Pixel 6

Resultatene er tilgjengelige og våre lesere her hos Android Police har valgt årets favoritttelefon. Av de ti nominerte den valgte, kom Google Pixel 6 Pro på førsteplass, noe som gjør den til årets telefon i 2021 for Android Police-lesere.

Vi liker å tro at våre vanlige lesere har mer sofistikert smak enn de fleste av Android-bloggene som leser hoi polloi, som kvaliteten på diskusjonen tydelig tilsier. Enten du synes 2021 har vært et godt år eller et dårlig år for smarttelefoner, har leserne våre navngitt et bredere spekter av alternativer enn forventet, til og med noen mellomstore. Men smaken din er klar og Pixel 6 Pro er vinneren.

Endelige resultater.

Det er en flott telefon, med topp-of-the-line spesifikasjoner til en rimelig startpris på $900 for et flaggskip i 2021. Den har et utrolig kamera, med selskapets nye fysisk enorme hovedsensor som treffer blink. lys, samt Googles første foldede linse / periskop teleobjektiv. Legg til en 120Hz-skjerm, alle de moderne tilkoblingsmulighetene du trenger (og til og med de du sannsynligvis ikke trenger ennå, som 6E Wi-Fi og 5G mmWave), pluss god byggekvalitet, men kanskje ikke en veldig god sensor. fingeravtrykk .

Men Googles Tensor er perfekt egnet for krevende AI-forbedrede arbeidsbelastninger, ettersom Google tar veien med nye assistentfunksjoner og ting som Live Translate, blant andre Pixel 6-eksklusive funksjoner. Googles Android 12 er en av våre favoritter – bortsett fra den typiske Google feil i tidlig utgivelsessyklus som stort sett bør fikses med noen flere oppdateringer.

Pixel 6 og 6 Pro tar flotte bilder; Foruten teleobjektivet er kameraets maskinvare den samme.

Den billigste Pixel 6 var vinneren av Editors Choice Most Wanted-prisen for året. Og det er verdt å merke seg at dette er første gang siden jeg startet våre Readers’ Choice-priser i 2018 at et enkelt sett med telefoner har vunnet begge sett med priser. Det første året var et unntak da redaktører og leserne våre valgte OnePlus 6T, men avstemningen var litt annerledes og vi har vært uenige siden den gang. I dag kunne vi ha valgt andre modeller igjen, men det er tydelig at Pixel 6-serien har gjort en enorm innvirkning på våre lesere og redaktører i 2021.

Du har stemt og stemmen din har blitt hørt: Pixel 6 Pro er årets telefon valgt av leserne til Android Police.

