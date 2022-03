Google planlegger fortsatt ikke å bytte Fitbit til WearOS

De neste Fitbit-klokkene ville fortsatt fungere med et hjemmelaget operativsystem.

Selv om det har vært eid av Google i mer enn ett år, har Fitbit ennå ikke omfavnet WearOS-økosystemet, den amerikanske gigantens operativsystem for tilkoblede klokker, som fortsatt sliter med å etablere seg i markedet for «wearables». Og åpenbart er ikke dette satt til å endre seg ettersom, i henhold til deler av Fitbit-appkoden, vil kommende klokker fra produsenten alltid kjøre på et internt operativsystem.

Produsentens Fitbit Versa 4, Sense 2 og Luxe 2 ville ha samme operativsystem som deres forfedre.

Googles oppkjøp av Fitbit antydet imidlertid at Googles datterselskap raskt tok i bruk WearOS. Åpenbart er integreringen av WearOS ikke så lett, og fremfor alt vil det være et risikabelt strategisk valg for merkevaren. Adopsjonen av WearOS vil fremfor alt bety et betydelig tap av autonomi for Fitbit-klokker, siden WearOS bruker mye mer energi. Batteriet til disse modellene kunne vare bare to eller tre dager, sammenlignet med mer enn en uke for øyeblikket.

Likevel er både WearOS og Fitbit for tiden i dårlig form på wearables-markedet. Fitbit har sett sin markedsandel falle de siste 12 månedene, mens WearOS fortsetter å slite med å forføre, bortsett fra den nye alliansen som er dannet av Google og Samsung, selvfølgelig.