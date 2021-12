Google Play Games: et program for å spille Android-mobilspill på PC snart!

Google play Foreløpig tillater den kun nedlasting av spill og applikasjoner fra smarttelefoner, nettbrett og, til en viss grad, Chromebook. Det vil imidlertid skje en liten revolusjon pga Google annonsert under Spillpremier 2021 At det snart er mulig å spille Android-spill på Windows-PCer og nettbrett!

Initiativer som Bluestacks det har allerede gjort det mulig å få tilgang til mobilspill fra en nettleser. Men, Google har utviklet sin egen offisielle applikasjon, Google Play Spill, som vil kunne kjøre en del av biblioteket av spill fra Google play-butikk på en personlig datamaskin, og dette naturlig, uten å bruke skyspill. Detaljene er fortsatt knappe, men det vil være mulig å starte et spill på en mobil enhet og fortsette det i Windows uten avbrudd, og omvendt.

«Fra og med 2022 vil spillere kunne oppleve favorittspillene sine på Google Play på flere enheter – sømløst bytte mellom telefon, nettbrett, Chromebook og snart en Windows-PC», sa Greg Hartrell, Googles produktsjef for spill. Android og Google. Spill på en uttalelse til Kanten. “Dette Google-designede produktet bringer det beste fra Google Play Games til flere bærbare og stasjonære datamaskiner, og vi er glade for å utvide plattformen vår slik at spillere kan nyte favorittspillene deres på Android enda mer. “ “Det vil være en innebygd Windows-applikasjon distribuert av Google, som vil være kompatibel med Windows 10 og nyere versjoner. Det vil ikke involvere overføring av spill.”

Listen over erfaringer som er kompatible med Google Play Spill Ikke kjent ennå, men ikke alt som kan spilles på Android skal være på Windows. Imidlertid må denne søknaden returnere katalogen Google play enda mer tilgjengelig, slik at fans av PC-spill kan glede seg over sine få nuggets uten bryet med smarttelefoner. Den kommer i 2022, på en dato som foreløpig er ukjent.

