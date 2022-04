Google registrerer varemerket for «Pixel Watch» før I/O

Denne siden er oversatt ved hjelp av kunstig intelligens og maskinlæring.

(Pocket-lint) – Googles første innenlandske smartklokke ser ut til å ha fått et navn – et navn som har sirkulert i media i årevis.

EN Nytt varemerke U.S. Patent and Trademark Office har avslørt at Googles første smartklokke skal hete Pixel Watch. Med denne forekomsten ble den oppdaget for første gang 9to5GoogleGoogle ønsker å merke uttrykket «Pixel Watch» som et varemerke for smartklokker og smartklokketilbehør: «Pixel Watch-varemerket er rekord for smartklokker, smartklokker, smartklokker, klokker og klokker.»

I årevis omtalte media den første «laget av Google» smartklokke som Pixel Watch. Google forventes å gi ut Pixel Watch på Google I/O neste måned, som sannsynligvis vil vise en slags Fitbit-integrasjon med Wear OS 3.

Noen bilder av Pixel Watch (over) har også dukket opp på nettet, og viser et førsteklasses design med et rundt ansikt, tynne, glatte kanter og en krone.





Pocket-Lint har en omfattende veiledning Pixel-klokkerykter her. Vi har en artikkel på Google I/O som beskriver alt du kan forvente, samt hvordan og når du kan se en dags hovedtekst på nettet.

