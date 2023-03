Google Stadia «white label»-tjeneste avviklet

Relanseringen av Google Stadia-spillstrømmetjenesten som et skyprodukt ser ut til å ha mislyktes.

Da Google forlot Stadia i september i fjor, lovet selskapet at tjenesten skulle få et nytt liv i Google Cloud. Denne teknologien vil bli videresolgt til tredjeparter som «Immersive Stream for Games». I praksis er det en «white label»-tjeneste som lar bedrifter tilby spill uten at brukerne må ha mye maskinvare hjemme. Men som rapportert av teknologisidene Axios og Ars Technica, vil denne tjenesten også bli avviklet nå.

Stadia representerte Googles teknologisk avanserte skritt inn i spillstrømmeindustrien. Systemet var tilgjengelig i Belgia i tre år og tillot brukere å spille spill på Googles servere og strømmet til deres bærbare datamaskin, PC, smarttelefon eller nettbrett (ofte ikke veldig tungt). Utbredt bruk av systemet ble imidlertid aldri realisert, og Google indikerte i fjor at fremtiden lå i white-label-partnerskap.

Eller til slutt ikke, ettersom Ars Technica rapporterer at Immersive Streams kjente partnere for spill har lagt ned spillene sine og tjenesten er ikke lenger animert. Et eksempel er gratis-å-spille-versjonen av Batman Arkham Knight, som lar abonnenter av det amerikanske teleselskapet AT&T spille online. Lenken peker nå til strømmetjenesten GeForce Now. Andre eksempler falt i veien, for eksempel Resident Evil Villages live-demo.