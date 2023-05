Google tester smidigheten til robothunder med denne hinderløypa

du vil også være interessert [EN VIDÉO] Når Spot utfører roboten en koreografi… Boston Dynamics-roboten Spot koreograferer musikkvideoen «Start Me Up…

Roboter har utviklet seg mye de siste årene, og har fått fart og smidighet. En av de mest populære formene er den firbeinte eller robothunden, som Boston Dynamics Spot. Men hvordan sammenligner ulike modeller seg når det ikke er noen standard for å måle ytelsen deres?

For å løse dette problemet, forskere fra Google DeepMind bestemte seg for å lage en hinderløype ment å tjene som en standard for måling av ytelsen til roboter. Oppkalt Barkour, sammentrekning av bark (bjeffer på engelsk) og Parkourer inspirert av agilitykurs for hunder.

Roboter halvparten så raske som hunder

Banen er en del av en firkant 5 meter på hver side, og inneholder start- og måltabeller, slalåm, palisade (eller A-ramme) med opp- og nedstigning, og et lengdehopp. De testet først Barkour med «dooglers», Google-ansatte hunder, som klarte å fullføre kurset på 10 sekunder. Robothundene som ble brukt i testen tok dobbelt så lang tid.

Etterforskere vurderer deretter ytelsen ved å tildele en agility-score mellom 0 og 1. Den beregnes ved å ta den maksimale poengsummen, som er 1, og trekke fra en straff på 0,1 for hver hinderfeil, samt tid brukt utover 10 sekunder delt på 100, som er 0,1 for en robot som tar 20 sekunder totalt.

Forskerne håper at Barkour kan brukes som en standardisert test for å sammenligne ulike robotmodeller, eller for å vurdere ytelsen til samme robot med forskjellige sensorer, for til slutt å oppnå smidighet på dyrenivå.