Google tilbyr Apple hjelp til å lage den nye SMS -en

Vedtakelsen av RCS -protokollen av Apple ville støtte alle funksjonene til iMessage på Android og ytterligere beskytte kommunikasjonen mellom disse to plattformene.

Hvis du ikke visste det, er iMessage nå ti år gammel. Meldingstjenesten ble lansert i 2011 sammen med iOS 8, som svar på OTT -meldinger fra BlackBerry Messenger og WhatsApp. Imidlertid er full støtte for meldingstjenesten for øyeblikket begrenset til brukere som skriver fra en iPhone, iPad eller Mac. Personer som deltar i en samtale fra en Android -enhet, kan ikke se meldinger som inneholder bilder, videoer eller GIF. I stedet vises tomme bokser eller feilmeldinger.

Hiroshi Lockheimer, Senior Vice President for Android i Google nylig tilbudt hjelp fra google for å hjelpe Apple med å vedta RCS -protokollen (Rich Communication Services). En ny mobilmeldingsprotokoll, definert av det internasjonale GSMA -konsortiet, for å erstatte SMS og MMS, hvis bruk har gått ned i flere år, burde tilby bedre meldingsfunksjoner og en sikrere tjeneste.

Hiroshi Lockheimer sa i en tweet: “Gruppechatter trenger ikke slutte slik», Med henvisning til en tweet om kompatibilitetsproblemer mellom Android og iPhone. Senior visepresidenten sier videre at det er en “virkelig klar løsningOg at Apple bare trenger å samarbeide for å gjøre problemet til et fjernt minne.

I flere år har Google implementert RCS på enhetene sine. Nylig, har de tre viktigste teleoperatørene i USA forpliktet seg til å vedta RCS -protokollen. Apple er imidlertid motvillig til å vedta protokollen. Ballen er nå på banen i blokken, vi får se om de returnerer den eller ikke.