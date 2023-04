Google tilbyr endelig denne sikkerhetsfunksjonen for å koble til nettsteder

Passord kan være borte om noen år, men i mellomtiden må du fortsatt håndtere det! For å legge til et lag med sikkerhet på toppen av passord som alltid er for enkle å finne, er det nå en mye brukt praksis, andre faktor-autentisering (2FA). Når du identifiserer deg for å få tilgang til et nettsted, kan utgiveren sende en kode via SMS, som ikke er den sikreste metoden. Det er også mulig å bruke en fysisk USB-nøkkel for å identifisere deg.

En løsning for tapte eller stjålne enheter

En tredje metode er å bruke en 2FA-app, som Google Authenticator. Denne appen genererer autentiseringskoder for mange nettjenester. Søkemotoren har annonsert en stor oppdatering til appen, tilgjengelig på både iOS og Android. Det er nå mulig å trygt lagre engangskoder (også kjent som engangskoder) i brukerens Google-konto.

Denne oppdateringen fikser et stort problem som brukere opplevde da smarttelefonen som inneholdt Authenticator-appen ble tapt eller stjålet. Inntil nå ble OTP-koder bare lagret på én enhet, den pålitelige. Ved tap eller tyveri mistet brukeren også muligheten til å koble seg til tjenestene de hadde konfigurert 2FA med Authenticator for. Nå forstår vi problemet bedre…

Den nye oppdateringen løser dette problemet ved å tillate at OTP-koder lagres sikkert i Google-kontoen. En annen endring: Authenticator-appikonet har blitt fullstendig redesignet! Ferdig med den grå G, den inkluderer nå de fire fargene til Google i en stjerne. For å dra nytte av den nye Google-kontosynkroniseringen med Authenticator og det nye ikonet, oppdater ganske enkelt appen.

I tillegg til Authenticator-engangskoder har Google lenge tilbudt flere alternativer for sikker autentisering på Internett. Google Password Manager hjelper brukere med å lagre passord sikkert og logge på raskere med Android og Chrome, mens Logg på med Google lar brukere logge på et nettsted eller en app ved hjelp av Google-kontoen sin.

Fremtiden for passord er imidlertid … ikke flere passord! Med adgangsnøkler vil de faktisk være foreldet, alt du trenger er biometrisk autentisering for å koble til de forskjellige nettjenestene dine på en sikker måte. Google samarbeider med sine industripartnere og FIDO Alliance for å utvikle mer praktiske autentiseringssystemer.