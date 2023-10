Google tilbyr nå bildehistorikk på nettet

Google ga et løfte i mai i fjor: bildeverifiseringsverktøyet er nå tilgjengelig på søkemotoren. Den lar deg vite historien med to klikk.

Dette er et nytt alternativ i Googles søkemotor, i utgangspunktet kun i den amerikanske versjonen på engelsk, så via google.com-adressen finner du den ikke på google.fr.

Det er veldig enkelt å bruke: på google.com, i seksjonen som er dedikert til å søke etter bilder, vil hver av dem du klikker på vises større, på høyre side av siden, øverst med et ikon med tre prikker på toppen av hver annen. Inntil nå, ikke noe nytt. På den annen side, hvis du klikker på disse tre prikkene, i menyen som vises – et nytt element: Om dette bildet», «Om dette bildet på fransk. Så klikk for andre gang denne gangen for å finne Google-informasjon om det aktuelle bildet.

Tiden da Google første gang indekserte et bilde

Veldig kort informasjon, foreløpig, men søkemotoren gir oss den viktigste av dem, nemlig når dette bildet ble indeksert av Google for første gang.

Jeg søkte og fant – tilsynelatende uansett – et bilde av denne ukens bombeangrep på Gazastripen. Jeg aktiverte bekreftelsesverktøyet ved å klikke på de tre prikkene og deretter klikke på «Om dette bildet», og Google fortalte meg dette: «Versjonen av dette bildet er minst 1 år gammelt». Det kan derfor ikke falle sammen med hendelsene etter 7. oktober Hamas-angrepene i Israel.

Et annet eksempel med et annet bilde viser en mann med hodeskade, foran restene av et hus, fortsatt brennende. Jeg kjører sjekken og Google forteller meg: «Dette bildet ser ut til å ha dukket opp på nettet nylig». Med alle nettstedene som bruker dette bildet oppført nedenfor, med denne første og viktigste merknaden, la oss gå tilbake til kildene.

Et element å ta hensyn til er alvoret, legitimiteten – eller mangelen på det – til mediene som publiserte det. Noen var i stand til å legge dette bildet på nettet fordi de beviste at det ble brukt til å manipulere internettbrukere. I mitt tilfelle er alt klart: dette er et AFP-bilde, først publisert på ledevoir.com mandag 23. oktober.

Kunstig intelligens: En rask merknad

Bare én beklagelse: Google returnerer disse resultatene ute av drift. I stedet for å bla gjennom sider og sider med resultater, som noen bilder, er det ved første øyekast bedre å gå til nettstedet som opprinnelig publiserte det.

Neste trinn: spesifiser bilder generert av kunstig intelligens. Google har inngått sin første avtale med Midjourney, en av de ledende bildegenererende AI-tjenestene, og med Shutterstock, en av de velkjente bildebankene.