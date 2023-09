Google vil angripe IPTV

IPTV og torrenting er ikke spesielt verdsatt av rettighetshaverne. Og oftere enn ikke, bruker brukere henvender seg til Google for å finne piratsider. Så det er bare logisk at søkemotorer prøver å bekjempe denne plagen…

I Et åpent brev (Sendt av spesialnettsted Torrentfreak) sendt til US Patent and Trademark Office, avslører Google sin strategi for å bekjempe IPTV og piratkopiering av filmer, serier eller direktesendte arrangementer. En strategi som kombinerer det gamle og det nye.

I førstnevnte er det absolutt en strategi som tar sikte på å fjerne innhold rapportert av rettighetshavere. De har også muligheten til å rapportere mistenkelige nettadresser og be om at nettgigantene fjerner dem. En klassisk strategi, men ikke alltid veldig effektiv. Faktisk blir nettsteder ikke bare alltid gjenoppstått et annet sted, de blir konsultert tusenvis eller til og med millioner av ganger før de slettes. Derfor vil det oppstå et inntektstap for rettighetshaverne.

Av denne grunn har Google gitt ut en ny strategi som er veldig effektiv og som allerede brukes til en viss grad: forkort URL-er for å forhindre dem. Hvis et nettsted annonserer at det distribuerer innhold på forhånd, vil det aktuelle innholdet nesten helt forsvinne fra søkeresultatene, selv om det ikke er på siden.

Er det nyttig? For Google, ja. Mountain View-selskapet hevder at det kan redusere antall klikk på støtende lenker med ikke mindre enn 89 %, og det er omtrent 40 % av nettadressene. Så vi står overfor en imponerende undergravende oppgave.

Disse påstandene må imidlertid dempes. Faktisk snakker vi alltid om å blokkere nettadresser direkte på Google, de aktuelle piratsidene, i en eller annen strategi, er faktisk vedvarende, så det er alltid mulig å få tilgang til dem. Kompliserte og unøyaktige Google-spor.

Det må sies at situasjonen som piraten for tiden befinner seg i er ganske ironisk. Mens flere europeiske studier indikerer en nedgang i praksisen med tyveri blant europeiske borgere, inkludert de yngste, nettstedet Press sitronen Minner om tilstedeværelsen av rapporten fra selskapet MUSO, som ga statistikken over besøkende til piratkopierte nettsteder og antall besøkende til IPTV økte med 18% mellom 2021 og 2022. Motstridende utsagn…

Det er sikkert at kampen mot piratkopiering ikke er en lett oppgave. Som det ofte blir sagt, har hackere ofte et utgangspunkt og har muligheten til å dukke opp igjen et sted på Internett hvis de slettes andre steder. Dessuten opererer de ofte fra land med mer lemfeldige reguleringer, og etterlater dem skjermet i mer ekstreme jurisdiksjoner. Den stadig vellykkede IPTV…

