Google vil at Apple skal vedta sin iMessage -tilsvarende RCS

Google tilbyr sin støtte til Apple for å vedta neste generasjons SMS -protokoll RCS.

Mens mange av oss hovedsakelig kommuniserer gjennom applikasjoner som WhatsApp, Telegram, Messenger eller Snapshot, er SMS ennå ikke det siste ordet. Hans etterfølgerprotokoll RCS, For Velstående kommunikasjonstjenester. Det er nå generalisert på Android -smarttelefoner for å utveksle filer som bilder / videoer eller sende noen data via WiFi.

Men når en Android -smarttelefonbruker ønsker å sende en tekstmelding til iPhone -eieren, blir RCS overflødig og meldingen blir til slutt sendt i form av en enkel SMS. Faktisk støtter iOS ikke denne protokollen. IPhone SMS -standarden holder seg til iMessage -systemet mellom Apple -enheter.

Apple vil at Google skal integrere denne protokollen i sitt mobile operativsystem. En av lederne i Android -divisjonen hos Google har faktisk utvidet en stolpe til Cupertino for å bringe RCS til iOS.

Chatgruppesamtaler trenger ikke brytes på denne måten. Det er virkelig en klar løsning. En åpen oppfordring til alle som kan gjøre dette akkurat her: Vi er her for å hjelpe. Ku https://t.co/4P6xfsQyT0 – Hiroshi Lockheimer 7. oktober 2021

Det gjenstår å se om Apple vil godta Googles hjelp til å sette opp denne protokollen. Apple har faktisk sitt eget meldingssystem, iMessage. Selskapet ønsket å tilby iMessage på Android før hun ombestemte seg. Det unike med iMessage var faktisk iPhones sterke salgsargument, og å tilby den på Android ville ha mistet en av sine beste styrker. Etter det ville det være fantastisk hvis Apple integrerte Googles protokoll veldig enkelt.