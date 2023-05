Google vil fjerne titalls millioner av Gmail-adresser

Millioner av ubrukte eller lite brukte kontoer bør snart være borte.

Nettgiganten Google har annonsert en viktig endring i brukspolitikken. Gmail-kontoer som ikke brukes over lengre perioder vil nå automatisk slettes etter en periode på to år.

Titalls millioner av «sovende» kontoer som ikke brukes eller sjelden brukes, bør være borte.

Til nå har Googles policy vært å slette data fra kontoer som ikke har vært brukt på mer enn to år. Skysikkerhetskopier kan forsvinne på de aktuelle kontoene. Dette er nå fullstendige kontoer som kan slettes hvis de ikke brukes regelmessig nok.

Å bruke Gmail én gang i måneden er ikke nok for at en konto skal anses som «aktiv». Flere handlinger lar deg imidlertid reaktivere en inaktiv konto: les en e-post, send en e-post, se en Youtube-video, last ned en app, søk på nettet med den tilknyttede kontoen på Google Søk osv. kontovedlikehold er mange.

Brukere som brukte en andre Google-konto for å få tilgang til en utenlandsk butikk, opprettholde en annen meldingstjeneste eller vedlikeholde en gammel konto, er tydelig målrettet for dette tiltaket. Og nå vet de hva de må gjøre for å holde kontoen «aktiv».

