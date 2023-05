Google vil slette Gmail-kontoer som har vært inaktive i to år

I 2020 annonserte Google at kontodata som ikke hadde vært brukt på to år kunne slettes. I dag går selskapet videre og varsler total fjerning av de aktuelle kontoene.

Fjerningen, som vil begynne i desember 2023 (tidligst), vil begynne med en «tilnærmingsfasen«, som vil referere til»kontoer opprettet og aldri brukt.«Google har ikke hastverk, og kunngjør at oppryddingsoperasjonen»Han vil fortsette sakte og forsiktig.Mountain View-firmaet forklarer også at brukere vil bli varslet: «Før du sletter en konto, vil vi sende deg ulike varsler i månedene før slettingen, til e-postadressen til kontoen og til gjenopprettingsadressen (hvis oppgitt).«

For Google er dette først og fremst en sikkerhetsavgjørelse. «Vår interne analyse viser at det er minst 10 ganger mindre sannsynlighet for at forlatte kontoer mottar 2-trinns bekreftelse enn aktive kontoer. Dette betyr at disse kontoene ofte er sårbare, og når en konto først er kompromittert, kan den brukes til en rekke formål, alt fra identitetstyveri til å vektorisere spam eller til og med skadelig innhold som søppelpost.«

Hvis du ikke har brukt Google-kontoen din på mer enn to år, er det på tide å aktivere den på nytt. I hvert fall hvis du fortsatt trenger det. Merk at denne kontoen gir deg tilgang til Gmail, G Docs-pakken og Google Disk, samt Google Foto. Så mange tjenester som potensielt kan inneholde dokumenter som du har glemt.

Vær oppmerksom på at ubrukte kontoer knyttet til en YouTube-konto som har lagt ut offentlige videoer, vil bli spart fra denne oppryddingen. Akkurat som betalte kontoer og de som administreres av et selskap eller en skole. Hvis du vil reaktivere kontoen din, har du flere alternativer. Du kan ganske enkelt logge på, sende en e-post, se en YouTube-video, laste ned en app fra Play-butikken eller til og med gjøre et Google-søk.